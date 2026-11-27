Deutschland steht gleich an mehreren Fronten unter Druck, während das Vertrauen vieler Menschen in Politik und Institutionen bröckelt. Eine aktuelle Umfrage der Körber-Stiftung zeigt: In der Auswertung von 2026 gaben nur noch 45 Prozent der Befragten an, Vertrauen in die Demokratie zu haben. ZDF-Moderator Markus Lanz griff diese Zahlen am Donnerstagabend auf und fragte seine Gäste, wie es um die Demokratie steht und was die politische Mitte tun müsste, um den Trend zu drehen. Zum Auftakt zitierte Lanz: „84 Prozent der Deutschen sagen, dass sich das Land nicht in die richtige Richtung entwickelt.“ Von Juristin Frauke Brosius-Gersdorf wollte er eine Einordnung. Sie beschrieb daraufhin eine Phase, in der frühere Sicherheiten bröckeln: „Es ist schon so, dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der die Gewissheiten der letzten Jahrzehnte einfach ganz stark ins Wanken geraten sind. Und die Bürger sehen, dass viele Transformationsaufgaben, viele Reformen, einfach liegen geblieben sind. (...) Und das macht ihnen Angst und Sorge.“

Frauke Brosius-Gersdorf nannte in dem Zusammenhang konkrete Baustellen und warnte: „Wir haben große Probleme im Schulsystem, bei der Leistungsfähigkeit der Schulen (...) und die Staatsverschuldung: Das ist das, was uns wirklich Angst machen muss.“ Für sie folgte daraus ein klarer Auftrag: „Wir müssen an die Ausgabensituation ran. Es ist ja nicht so, dass man nicht auch sparen könnte.“ Historiker Andreas Rödder schlug in eine ähnliche Kerbe und sprach von einem notwendigen Kurswechsel. Er teilte den „flammenden Appell, dass wir die Möglichkeit und die Notwendigkeit haben, politisch umzusteuern“. Seine Forderung: „Wir müssen weg von diesem Mikromanagement, dass wir in den letzten Jahren betrieben haben. (...) Wir müssen wieder groß denken!“ Dazu gehörten, so Rödder, „eine neue Bildungsoffensive“ und „ein neuer Generationenvertrag“.

Frauke Brosius-Gersdorf: „Der soziale Aufstieg in diesem Land ist nicht mehr möglich“

Am Donnerstagabend ebenfalls zu Gast bei Markus Lanz (v. l.): Politökonomin Maja Göpel, Historiker Andreas Rödder und Soziologe Harald Welzer. (Bild: ZDF/ Cornelia Lehmann) Copyright: ZDF/ Cornelia Lehmann

Der Historiker redete sich weiter in Rage: „Wir brauchen die großen Reformen (...) und wir brauchen neue Perspektiven für dieses Land.“ Frauke Brosius-Gersdorf stimmte zu, verwies aber zugleich auf ein Grundproblem sozialer Gerechtigkeit: „Wir haben keinen sozialen Fahrstuhl mehr. Der soziale Aufstieg in diesem Land ist nicht mehr möglich, was ich für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit halte.“ Lanz hakte prompt nach: „Aber warum ist das so?“ Die Juristin erklärte, vieles sei zu lange „verschlafen worden“ und betonte: „In kaum einem anderen Industrieland sind die Bildungswege und die Bildungsergebnisse so sehr abhängig von der sozialen Herkunft wie bei uns.“

Andreas Rödder leitete daraus eine düstere Diagnose über das Verhältnis von Politik und Gesellschaft ab: „Die Gesellschaft erwartet von der Politik einen Staat, der immer mehr liefert - und die Politik eine Gesellschaft, die im Grunde zustimmt. Und das ist ein System, das sich jetzt 20 Jahre besonders eingefahren hat und das jetzt definitiv nicht mehr funktioniert.“ Für Lanz war das der Ansatzpunkt für eine größere Frage: „Diese Sehnsucht nach dem Autoritären, (...) hat die etwas damit zu tun, dass die Demokratie zunehmend (...) als dysfunktional empfunden wird?“ Rödder stimmte zu und verwies auf ein Grundprinzip: „Der Vorzug der Demokratien“ sei „nicht ihre Effizienz“, sondern „die Fähigkeit zur Korrektur durch Regierungswechsel“. Problematisch sei jedoch, dass es inzwischen „gar keinen echten Politikwechsel mehr“ gebe.

Andreas Rödder: „Es ist ein Versagen der sogenannten Parteien der Mitte“

Dies brachte den Historiker sichtlich in Rage. Er griff die etablierten Parteien frontal an: „Ich möchte, dass SPD und CDU und FDP und Grüne mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen (...) rivalisieren! Dass die konkurrieren und um die besten Lösungen streiten!“ Aus seiner Sicht sei für alle bekannt, was zu tun wäre: „Es liegt eigentlich alles auf dem Tisch und es ist ein Versagen der sogenannten Parteien der Mitte, sich da so zu verschanzen und wie das Kaninchen vor der Schlange (...) zu stehen und immer auf die anderen zu schauen!“ Frauke Brosius-Gersdorf wollte diese Zuspitzung nicht stehen lassen.

Sie setzte einen anderen Schwerpunkt: „Es ist nicht mehr die Zeit für parteipolitische Streitereien!“ Entscheidend sei jetzt „eine Politik der Vernunft, die wir einfach an der Stelle brauchen. Und genau das ist das, was die Bevölkerung erwartet“. Auch beim Thema Generationenkonflikt blieb es kontrovers. Rödder meinte, „Gerechtigkeit zwischen Generationen“ habe es „nie gegeben“ und die junge Generation stehe deshalb nicht grundsätzlich schlechter da als frühere. Frauke Brosius-Gersdorf widersprach und verwies auf neue Belastungen und Versäumnisse des Staates: „Es ist etwas, was strukturell vom Staat vernachlässigt wird und wo ich die junge Generation - die Gen Z - sehr, sehr gut verstehen kann.“ (tsch)