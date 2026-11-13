Anfangs stand sie als Background-Tänzerin auf der Bühne, heute begeistert Frenzy als Partyschlagersängerin die Mallorca-Urlauber. 2026 machte sie auch im Reality-TV auf sich aufmerksam und gewann die SAT.1-Show „Villa der Versuchung“. In der ARD-Dokumentation „Ballermann Sessions & Stories“ erzählt die 33-Jährige nun, wie hart sie für ihren Traum gearbeitet hat und mit welchen Widerständen sie sich als Frau in der Ballermann-Szene durchsetzen musste.

„Wie so kleine Hamster, die die ganze Zeit in so einem Hamsterrad rennen, rennen, rennen. Und einfach unermüdlich dafür kämpfen, dass es jetzt so ist, wie es ist.“ So beschreibt die Sängerin ihren Weg. „Diese Szene war damals auf jeden Fall eine Männerdomäne. Als ich angefangen habe, gab es auch nicht viele Frauen“, erinnert sich Frenzy, die mit bürgerlichem Namen Franziska Strnad heißt. Um sich in diesem Umfeld zu behaupten, brauche es ein „dickes Fell“. „Jahrelang“ sei sie von Kollegen zur Seite geschubst und belächelt worden. Erst als sich erste Erfolge einstellten, hätten sich einige von ihnen bei ihr entschuldigt.

„Der Kuchen“ sei doch „groß genug“

Wie schwierig ihr Start tatsächlich war, zeigt ihr erster Auftritt im Bierkönig. Als Newcomerin stand Frenzy auf der Ballermann- Bühne, doch ihre Musik wurde einfach nicht abgespielt. Ein technischer Fehler? Erst im Nachhinein habe sie erfahren, dass „angeblich“ ihre CD verloren gegangen sei. Der Auftritt sei „ganz schön fies boykottiert“ worden. „Nichts lief“, erinnert sie sich in der Doku. Nach dieser Erfahrung habe sie zunächst nicht noch einmal dort auftreten wollen. Doch der Bierkönig lud sie erneut ein. Inzwischen gehört Frenzy dort längst zum festen Programm. Während der Saison steht sie mittlerweile zwei- bis dreimal pro Woche auf der Bühne.

Obwohl die Ballermann-Welt nach außen oft familiär wirke, gehe es hinter den Kulissen durchaus härter zu. Frenzy spricht von einer „Ellenbogengesellschaft“. Eine solche Konkurrenzmentalität könne sie allerdings nicht nachvollziehen. Schließlich sei „der Kuchen groß genug“, es gebe genügend Auftrittsmöglichkeiten für alle.

„Ballermann Sessions & Stories“ ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In den weiteren Folgen werden Mia Julia, Mickie Krause und FINCH begleitet. (tsch)