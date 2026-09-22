Freshtorge kritisiert ARD und ZDF„Brauchen nicht den 70. oder 80. Krimi“

Den meisten ist Torge Oelrich wahrscheinlich als YouTuber „Freshtorge“ bekannt. Mit Parodievideos wurde der mittlerweile 37-jährige Familienvater zu einem der ersten großen Stars der Plattform in Deutschland. Inzwischen ist er allerdings längst nicht mehr nur auf Social Media zu Hause, sondern arbeitete auch im linearen Fernsehen. Bei ZDFneo startet nun seine Strategieshow „Terrain - Battle of the Flags“. Es bräuchte im Öffentlich-rechtlichen mehr solcher kreativeren und jüngeren Formate, meint Oelrich im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: „Die Gelder könnten anders verteilt werden. ARD und ZDF brauchen nicht den 70. oder 80. Krimi.“

In den schottischen Highlands kämpfen bei „Terrain - Battle of the Flags“ zwei Teams um die Flaggen ihrer Gegner: Helge Mark (von links), Merleperle, Kaan, CrispyRob, Starletnova, Host Torge Oelrich, CastCrafter, Rosemondy, Wichtiger, Felikah und Lézan sorgen für mächtig Wirbel. (Bild: ZDF und Lennard Möllersmann) Copyright: ZDF und Lennard Möllersmann

Doch vor allem müssten die Sender „schneller werden“, findet der 38-Jährige. „Gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich sind die Entscheidungswege teilweise sehr lang“, weiß er aus eigener Erfahrung. Der YouTuber arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit dem NDR zusammen, unter anderem beim ESC. „Beim Eurovision Song Contest hatte ich mit dem NDR einige einfache Ideen, deren Umsetzung oder Genehmigung dennoch sehr aufwendig war“, erinnert sich der 38-Jährige. „Manchmal wirkt das eher wie eine Behörde als wie ein Fernsehsender, der kreativ unterhalten will.“ Auf Social Media könne man hingegen morgens eine Idee haben und diese dann abends „schon online sein“, erklärt Oelrich. Doch bei aller Kritik - auch die Online-Welt könne viel vom Fernsehen lernen, findet der YouTuber: „Vor allem in puncto Professionalität.“

„Terrain - Battle of the Flags“ ist nach seinen Worten eine Verbindung von YouTube und Fernsehen. Damit hätten er und die anderen beteiligten Creatorinnen und Creator die Möglichkeit, „Menschen außerhalb unserer Abonnentenschaft zu erreichen“. Denn auch wenn die TV-Quoten insgesamt zurückgehen, „sitzen immer noch bis zu drei Millionen Leute vor den Bildschirmen zu Hause. Da komme ich mit meinen Sachen nicht so schnell ran.“

„Terrain - Battle of the Flags“ ist ab Donnerstag, 24. September, um 23.45 Uhr, wöchentlich bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek zu sehen. (tsch)