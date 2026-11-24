Alina Süggeler, die als Sängerin der Deutschpop-Band Frida Gold bekannt wurde, hat in einem Podcast offen über ihre mehrere Monate zurückliegende Hirnblutung gesprochen. „Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt“, sagt Süggeler in der Gesprächsreihe „Mensch bleiben“ von Autor und Mediziner Dietrich Grönemeyer. „Das ist wahrscheinlich auch der schmerzlichste Punkt in dem Ganzen.“

Auf Instagram teilte Grönemeyer erste Ausschnitte aus dem noch nicht veröffentlichten Gespräch. „Hattest du Todesangst?“, fragt Grönemeyer in dem Podcast die Sängerin. „Ja“, antwortet Süggeler. Sie habe „vieles davon sicherlich noch nicht final verarbeitet“, so Süggeler weiter: „Es ist ein Erlebnis, von dem ich noch nicht so genau weiß, wo parke ich das in mir.“

Neues Album von Frida Gold im Mai

Erstmals öffentlich gemacht hatte Süggeler den medizinischen Notfall im April. Auf Instagram schrieb sie damals, sie habe „wenige Tage“ nach der Rückkehr von „Sing meinen Song“-Dreharbeiten in Südafrika eine Hirnblutung erlitten. „Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Krankenhaus gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert.“ Weiter schrieb Süggeler damals: „Ich nehme die Tage, wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen. Getragen von meiner Familie, meinem Team und Zuversicht. Nichts ist wie es war, aber alles in Bewegung.“

Frida Gold schaffte 2011 mit dem Album „Juwel“ und Hits wie „Wovon sollen wir träumen“, das zur offiziellen Hymne der Frauenfußball-WM 2011 wurde, den Durchbruch. 2013 gelang der Band mit „Liebe ist meine Rebellion“ erstmals der Sprung auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Nach einer längeren kreativen Pause meldete sich die Band 2025 mit der EP „Morgenrot“ zurück. Das für 2026 angekündigte neue Album „I Am Sonnenaufgang“ wurde inzwischen auf Mai 2027 verschoben. Aktuell befindet sich die Band auf einer ausverkauften Tournee durch mehrere deutsche Städte.

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