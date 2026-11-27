Lange wurde gemunkelt, welche Promis in der neuen Ausgabe von „Wetten, dass..?“ (Samstag, 5. Dezember ab 20.15 Uhr im ZDF) auf der Couch neben Bill und Tom Kaulitz Platz nehmen würden. Nun hat das ZDF die Gästeliste bekannt gegeben. Mit dabei sind nicht nur deutsche Promis, sondern auch zwei internationale Stars.

So gehören zu den angekündigten Gästen die Hollywoodstars Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart. Die beiden Schauspieler stellen ihren neuen Film „Jumanji: Open World“ vor. Ebenfalls am Samstagabend dabei sind Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan, Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply. Sie sprechen über die neue ZDF-Serie „Die falsche Tochter“.

Für musikalische Unterhaltung sorgen gleich mehrere Künstler. Herbert Grönemeyer präsentiert erstmals einen neuen Song im Fernsehen. Der britische Sänger Jamie Miller tritt mit seinem Hit „Babydoll“ auf. Auch Nina Chuba ist Teil der Sendung: Sie hat eine musikalische Überraschung angekündigt und wird zudem als Wettpatin agieren.

ZDF sendet vorab „Wetten, dass..? - Der Countdown“

Im Mittelpunkt der Show stehen wie gewohnt die Wettkandidatinnen und -kandidaten, die sich außergewöhnlichen Herausforderungen stellen. Wie genau die Wetten aussehen, ist noch geheim. Das ZDF deutet jedoch an: Kandidat Max Baum stellt sein Gespür bei einer Wette rund um Haie unter Beweis. Oskar Weidmann muss sich auf dem Rasen gegen moderne Technik behaupten. Die Brüder Paul und Fritz Ihle setzen auf ihr Taktgefühl, während ihr Bruder Anton eine besondere Rolle bei der Wette spielt. Carolina Reichert wiederum muss beweisen, dass sie sich zahlreiche tierische Gesichter merken kann.

Kandidat Marcel Hirter soll dafür sorgen, „dass ein ganz besonderes Gefährt bei 'Wetten, dass..?' auch in dieser Ausgabe nicht fehlt.“ Bei der Außenwette in der Schweiz treten außerdem Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team an. In Oberkirch begleitet Comedian Hazel Brugger das Geschehen vor Ort. Am Ende entscheidet sich, wer den Titel als Wettkönigin oder Wettkönig mit nach Hause nehmen darf.

Wer sich vor der eigentlichen Show auf den Abend einstimmen möchte, kann bereits ab 19.25 Uhr im ZDF und im ZDF-Stream online einschalten. Dann melden sich Janin Ullmann und Marvin Fischer live aus der Messehalle. In „Wetten, dass..? - Der Countdown“ geben sie Einblicke in die letzten Vorbereitungen und sprechen über die bevorstehende Sendung. Backstage-Reporter Lutz van der Horst fängt unterdessen die Stimmung hinter den Kulissen ein. Auch in den sozialen Netzwerken wird die Show begleitet: Entertainerin Parshad Esmaeili liefert auf Instagram und TikTok zusätzliche Einblicke und ihre eigene Perspektive auf den Showabend.

Ein Beitrag geteilt von ZDF (@zdf.de) (tsch)