„Game of Thrones“Erster Kinofilm für 2029 angekündigt

Eingefleischten „Game of Thrones“-Fans dürfte der Name von Aegon I. Targaryen ein Begriff sein: Der König gilt als Gründer der Targaryen-Dynastie, eroberte die Sieben Königslanden mit seinen Drachen Balerion, Vhagar und Meraxes und vereinte Westeros. Um diese Handlung soll es im ersten Kinofilm der erfolgreichen Fantasy-Reihe gehen, der damit mehrere Jahrhunderte vor den Geschehnissen von „Game of Thrones“ spielt.

Wie US-Branchenblätter berichten, hat Warner Bros. den Film mit dem Namen „Aegon's Conquest“ für Juni 2029 angekündigt. Regisseur soll Owen Harris sein, der bereits drei Folgen des „Game of Thrones“-Ablegers „A Knight of the Seven Kingdoms“ inszenierte. Das Drehbuch stammt von Beau Willimon, der für die Netflix-Erfolgsserie „House of Cards“ als Showrunner fungierte.

Über die Besetzung und den Drehstart ist noch nichts bekannt. Es handelt sich um den ersten Kinofilm der Fantasy-Saga. „Game of Thrones“ war 2019 nach acht Staffeln zu Ende gegangen. Aktuell gibt es zwei Spin-offs: „House of the Dragon“ startete 2022 und brachte kürzlich die dritte Staffel heraus. Eine vierte ist in Planung. „A Knight of the Seven Kingdoms“ lief Anfang des Jahres an und wurde schon um eine zweite Staffel verlängert. Die Serien basieren allesamt auf den Romanvorlagen von George R.R. Martin. (tsch)