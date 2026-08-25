Die neue HBO-Serie um den Zauberlehrling Harry Potter und seine Freunde Hermione Granger und Ron Weasley wird von den Fans bereits mit Spannung erwartet. Weihnachten 2026 soll die Serie bei dem Bezahlsender und dessen Streamingportal HBO Max starten. Nun hat HBO mitgeteilt, dass eine der geplanten Rollen neu besetzt wurde.

Die Folgen der ersten Staffel sind längst abgedreht, die Dreharbeiten für das zweite Hogwarts-Jahr sollen im Herbst starten. Für die Rolle des selbstverliebten Lehrers Gilderoy Lockhart war zunächst Nicholas Hoult vorgesehen. Das hatte HBO erst vor wenigen Wochen verkündet. Doch nun ist dem britischen Schauspieler ein anderes Engagement dazwischengekommen.

Wie auf dem Instagram-Kanal von HBO Max zu lesen ist, musste die Rolle neu besetzt werden. Grund dafür ist, dass Hoult zum Zeitpunkt der geplanten Dreharbeiten an der „Superman“-Fortsetzung „Man of Tomorrow“ arbeitet. Doch für den Briten ist bereits Ersatz gefunden worden - und der dürfte einigen Fans gut bekannt sein.

Neue Besetzung für Hogwarts-Professor

So schreibt HBO Max auf Instagram zu einem Foto des Schauspielers: „Bevor wir das zweite Jahr in Hogwarts beginnen, gab es aufgrund von Terminüberschneidungen eine kleine Änderung: Kit Harington wird nun die Rolle des Gilderoy Lockhart übernehmen.“

Der 39-jährige Brite ist vor allem durch seine Rolle des Jon Snow in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannt. Nun soll er die Rolle des eitlen Hogwarts-Professors verkörpern. Er bringt sogar Erfahrung mit der Figur mit: Denn Harington hatte Gilderoy Lockhart bereits in den 2025 erschienenen „Harry Potter“-Hörbüchern seine Stimme geliehen.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag des Streaminganbieters reagieren viele Fans positiv auf das Engagement Haringtons. Jedoch hätten viele den „Game of Thrones“-Star lieber in einer anderen Rolle gesehen: die des Sirius Black. So schreibt ein Fan: „Ich stimme einigen der Kommentare hier definitiv zu; Als Sirius Black wäre er besser geeignet.“ In einem anderen Kommentar heißt es dagegen: „Er war unglaublich gut im Vorlesen der Hörbücher. Er hat sich bereits so intensiv mit der Figur auseinandergesetzt, dass er sie in- und auswendig kennt. Ich bin mir sicher, dass er das großartig machen wird - viel Glück!“

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