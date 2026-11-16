„Ganz nüchtern“Barbara Schöneberger machte vor der Eröffnung ihres eigenen Cafés einen Rückzieher

„Ich bin schnell on fire“, verrät Barbara Schöneberger in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“. Im Gespräch mit ihrem Gast Heike Makatsch erzählt die Moderatorin, dass diese Begeisterungsfähigkeit sie einst auch zu der Idee veranlasst habe, Gastronomin zu werden. „Ich wollte ein Café eröffnen“, schildert Schöneberger.

Sie erinnert sich: „Wir hatten es fast schon so halb angemietet. Und dann sagte noch jemand: Jetzt lasst uns noch mal ausrechnen, wie viele Kaffees pro Tag man verkaufen muss.“ Dabei habe sich herausgestellt, dass „200 bis 300 so Becher“ täglich „über den Tresen gehen“ müssten, damit sich das Geschäft lohne. Daraufhin habe sich die Entertainerin die Örtlichkeit noch einmal „angeguckt“ und sei zu dem Schluss gekommen: „So viele Leute laufen da gar nicht vorbei.“ Letztlich habe sie sich gegen die Eröffnung des Cafés entschieden. Heute wisse sie: „Man muss es sich wirklich ganz nüchtern durchrechnen.“

„Ich mache am meisten Ferien von allen“

Wie die 52-Jährige zudem gesteht, habe sie bisweilen „Fluchtfantasien“, was ihr eigentliches Berufsleben angehe. „Ich habe ja immer Druck. Ich kann ja nie morgens ins Büro gehen und sagen: Ach, heute ist nicht so wichtig.“ Als Heike Makatsch verblüfft nachfragt, ob sich Schöneberger denn „nie mal eine Auszeit“ nehme, lacht die Podcast-Gastgeberin: „Doch! Ich mache drei Monate frei im Jahr. Ich mache am meisten Ferien von allen, deswegen bin ich auch immer so gut drauf.“

Sich zeitweise auch anderen Aufgaben zuwenden zu können, empfinde sie als ihr „größtes Privileg“. So wisse Schöneberger zu schätzen, „wie glücklich man ist als Hausfrau, wenn man weiß, dass man ja auch das andere hat“. Trotz zwischenzeitlicher „fluchtartiger Fantasien“ sei sie froh darüber, „in alle Welten zu springen und irgendwie an allen Welten teilhaben zu können“. (tsch)