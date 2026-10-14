„Ganz schlimm“Bill Kaulitz berichtet im Podcast von Panikattacke

Tom Kaulitz fühlt sich „abgeschlagen“. Im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ erklärt der Musiker: „Mehr geht nicht. Ich falle jeden Abend ins Bett, bin völlig fertig.“ Er sei „so müde“, seufzt er, betont aber auch: „Ich will mich gar nicht beklagen. Mir geht es natürlich eigentlich gut, aber wir sind mitten in der Tourvorbereitung und das ist maximaler Stress.“

Auch sein Bruder Bill kann davon ein Lied singen. „Stress ist ein ganz, ganz unnötiges Gefühl“, findet er. „Es ist wie Angst. Angst führt nirgendwo hin, Stress bringt dir gar nichts.“ Dem Tokio-Hotel-Frontmann mache die Arbeit im Vorfeld der geplanten Arena-Tour ebenfalls mental zu schaffen. „Ich bin heute mit einer Panikattacke aufgewacht“, offenbart er, „und das hasse ich, wenn ich das habe.“

Es habe sich dabei um „eine richtige Panikattacke“ gehandelt, stellt Bill Kaulitz klar. „Die wird bei mir getriggert durch einen Traum.“ Im konkreten Fall habe ihn ein Albtraum hochschrecken lassen. „Irgendwas Realistisches“, schildert der 37-Jährige: „Ging auch um die Tour, und noch irgendwie vorher einen Umzug und ein neues Haus ...“

„Ich will das nicht, dieses Gefühl“

Sein Empfinden nach dem Aufwachen beschreibt der Sänger als „ganz schlimm“. Es handle sich um „ein richtiges Kribbeln vor Stress“, erklärt Bill. „Und das nervt mich. Weil ich da richtig aktiv gegen ankämpfe. Weil ich auch denke, ich will das nicht, dieses Gefühl.“

Es sei „total bekloppt“, wie er sich im entsprechenden Moment verhalte, findet der Podcaster: „Ob ich jetzt hier liege und nicht mehr schlafen kann und mich hin und her wälze und mir Sorgen mache ... das macht es ja noch viel schlimmer!“ Seine To-Do-Liste müsse er am nächsten Tag ohnehin abarbeiten - ob er sich stresse oder nicht. „Dann mache ich es doch lieber in Ruhe“, überlegt Bill.

Am 28. Oktober starten Tokio Hotel ihre Arena-Tour in London. Danach folgen Auftritte in Städten wie Paris, Hamburg, Zürich und München, bis am 23. November das letzte Konzert der Tournee in Madrid stattfindet. (tsch)