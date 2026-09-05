Ihre ersten kleineren Rollen hatten sie in Til Schweigers Kinohit „Keinohrhasen“ (2007), und 15 Jahre sind vergangen, seit seine Töchter Lilli, Emma und Luna Schweiger in „Die Pfotenbande“ auf gemeinsame „tierische Abenteuer“ gingen. Nun kämpfen Lilli und Luna in der Unterhaltungsshow „Schlag den Star“ gegen Cheyenne und Valentina Pahde um 100.000 Euro. Wir zeigen aus diesem Anlass, was die Schweiger-Sprösslinge heute machen.

Emma Schweiger

Emma Schweiger ist die jüngste Tochter von Til Schweiger und war auch die Erste, die in seine Fußstapfen trat. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images

Sie ist die jüngste und war auch die erste, die in die Fußstapfen ihres Vaters trat: Emma Schweiger hatte bereits mit drei Jahren einen Statistenauftritt in „Barfuss“ (2005), bevor sie ihr „richtiges“ Schauspieldebüt in „Keinohrhasen“ gab. 2011 dann der vorläufige Höhepunkt: In „Kokowääh“ spielte sie, erneut an der Seite von Til Schweiger, dessen Filmtochter Magdalena.

Bei „Das Beste kommt noch!“ spielte Emma Schweiger (Bild) einmal mehr an der Seite ihres Vaters. (Bild: Constantin Film Verleih/Verena Heller) Copyright: Constantin Film Verleih/Verena Heller

In der Fortsetzung „Kokowääh 2“ (2013) übernahm sie die Rolle der Tochter erneut, ohnehin sind Emma und Papa Til ein (fast) unzertrennliches Paar: Mit ganz wenigen Ausnahmen (zum Beispiel der Fernsehfilm „Und weg bist du“) stand sie nur vor der Kamera, wenn Til Schweiger als Autor, Drehbuchschreiber und/oder Regisseur beteiligt war.

Wobei: So ganz stimmt das nicht. Im Rahmen des VOX-TV-Formats „6 Mütter“, das Dana Schweiger begleitete, war auch Emma zu sehen. Mutter und Tochter zogen nach der Scheidung der Eltern nach Malibu, auch um dort ein „normales Leben“ zu führen, wie Dana erklärte: „Wir sind keine Schweiger. Wir sind ganz normale Leute, keiner kennt uns.“

Filmpremiere - damals noch mit Zahnspange: Luna Schweiger spielte in „Phantomschmerz“ (2009) im Alter von zwölf Jahren ihre erste Hauptrolle. (Bild: Florian Seefried/Getty Images) Copyright: Florian Seefried/Getty Images

Den Sprung ins nahegelegene Hollywood schaffte sie zwar nicht, aber immerhin den Schritt zur ernstzunehmenden Schauspielerin: Nachdem Emma Schweiger 2016/17 in zwei „Conni“-Filmen, die nach der erfolgreichen Kinderbuch-Vorlage entstanden, in einer Hauptrolle zu sehen war, wurden die Rollen erwachsener: 2021 war sie im Drama „Die Rettung der uns bekannten Welt“ einmal mehr in einem Film ihres Vaters zu sehen. Auch im vielfach auf Festivals mit Preisen ausgezeichneten Familiendrama „Die wahre Schönheit“ (2021) spielte sie eine Hauptrolle.

Im Dezember 2023 kam „Das Beste kommt noch!“ von und mit Til Schweiger. Auch hier war Emma Schweiger wieder mit dabei. Allerdings verkörperte sie diesmal nicht etwa die Tochter von Til Schweigers' Figur Felix, sondern die von Felix' bestem Freund Arthur. Neben Emma ergatterte auch Luna Schweiger eine kleinere Rolle in der Tragikomödie.

Zuletzt war Luna Schweiger im Kinofilm „Broke. Alone. A kinky love story“ (2024) in einer Nebenrolle zu sehen. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images

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Luna Schweiger

Nachdem auch sie in „Keinohrhasen“ einen kleinen Auftritt hatte, durfte Luna Schweiger in „Phantomschmerz“ (2009) im Alter von zwölf Jahren ihre erste Hauptrolle spielen. Natürlich unter den wachsamen Augen von Papa Til, der die Hauptrolle im Drama innehatte.

Lilli Schweiger (links) spielte ihre größte Rolle in der Serie „Die Pfotenbande“. (Bild: 2010 Boomerang) Copyright: 2010 Boomerang

Nach den gemeinsamen Filmen „Zweiohrküken“ und „Kokowääh“ mal was anderes als Komödie: Im Action-Thriller „Der Schutzengel“ (2012) spielte Luna Schweiger einmal mehr an der Seite von Vater Til. Familiär wurde es später dann auch im „Tatort“: In den Fällen von Nick Tschiller (Til Schweiger) spielte Luna die Tochter des Kommissars.

Auch wenn sie 2016 gleich in der ersten Folge der RTL-Tanzshow „Dance Dance Dance“ ausschied: Luna Schweiger machte auf dem Parkett keine schlechte Figur. Besser läuft es bei ihrer großen Leidenschaft. Als Springreiterin tritt sie erfolgreich auch bei regionalen Turnieren an.

Falls es mit der Schauspielkarriere nicht klappt, hat Lilli Schweiger (rechts, mit Mutter Dana) noch einen Plan B. Sie wolle eine Tischlerlehre beginnen, erzählte sie im Januar 2020 der „Bild“. (Bild: IMAGO / Future Image) Copyright: IMAGO / Future Image

Die Filmkarriere kam in den letzten Jahren etwas ins Stocken, im Fernsehen ließ sich Luna Schweiger aber regelmäßig sehen: 2018 war sie Teil des „Ninja Warrior“-Promi-Special, im Jahr darauf verlor sie bei „Schlag den Star“ gegen Schlagersängerin Vanessa Mai, 2021 nahm sie an den RTL-Sommerspielen teil.

Wer könnte die Tochter von Automechaniker Bertie in „Manta Manta - Zwoter Teil“ spielen? Til Schweiger hatte laut eigener Aussage sofort seine älteste Tochter in Sinn. Und so spielte Luna Schweiger in der Fortsetzung der 90er-Kultkomödie Mücke, die gemeinsam mit ihrem Vater in dessen Autowerkstatt arbeitet. Zuletzt war die 29-Jährige wieder im Kino zu sehen, in „Broke. Alone. A kinky love story“ (2024) spielte sie eine Nebenrolle.

Bilder von Valentin Schweiger (hier 2014, mit Mutter Dana) sind selten. Auch von seinem Nachwuchs gibt es keinen fotografischen Beweis: Ende 2020 machte der heute 30-Jährige Til Schweiger zum Großvater. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland

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Lilli Schweiger

Und noch ein Bild mit Seltenheitswert (aus dem Jahr 2011) - die gesamte Familie gemeinsam auf dem roten Teppich: (von links) Valentin Schweiger, Dana Schweiger, Luna Schweiger, Lilli Schweiger, Til Schweiger, Emma Schweiger sowie die damalige Lebensgefährtin von Til Schweiger, Svenja Holtmann. (Bild: 2011 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2011 Getty Images/Andreas Rentz

Tatsächlich war „Die Pfotenbande“ (2011), eine Produktion für den Pay-TV-Kanal „Boomerang“, die bislang größte Rolle, die Lilli Schweiger jemals spielte. Im Gegensatz zu ihren Schwestern hatte sie lange Zeit auch keine größeren Ambitionen, vor der Kamera zu stehen.

Für ihre Rolle in „Klassentreffen 1.0“ (2018) änderte sie aber ihre Meinung: „Ich war gerade mit meinem Abitur fertig und hatte Lust, die Schauspielerei mal wieder auszuprobieren“, sagte Lilli Schweiger vor einiger Zeit im „Bild“-Interview. Dementsprechend war sie auch in der Fortsetzung „Die Hochzeit“ erneut zu sehen.

Falls es mit der Schauspielkarriere nicht klappt, hat Lilli Schweiger noch einen Plan B. Sie wolle eine Tischlerlehre beginnen, erzählte sie im Januar 2020 der „Bild“: „Ich habe mich schon immer für handwerkliche Berufe interessiert. Ich finde es einfach schön, wenn man mit den Händen selber etwas gestalten kann“, erklärte sie ihre Motivation.

Was jetzt schon feststeht: Für die nächste Ausgabe der Pro-Sieben-Sendung „Schlag den Star“ (5. September) steht sie wieder vor der Kamera. Gemeinsam mit Schwester Luna stellt sie sich dem Wettkampf gegen Cheyenne und Valentina Pahde. Es ist Lillis zweiter Paarkampf in der Unterhaltungsshow. 2025 war sie mit Luna gegen Davina und Shania Geiss angetreten. Das Duell hatten die Geiss-Schwestern damals für sich entschieden.

Valentin Schweiger

Er drängte sich nie in den Vordergrund: Bei der Premiere von „Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens“ (2003) durfte der damals achtjährige Valentin zwar neben Papa Til, Angelina Jolie und Regisseur Jan De Bont stehen. Im Gegensatz zu seinen Schwestern bevorzugt er es aber, hinter den Filmkulissen zu wirken: Schweigers ältester Sprössling arbeitet als Kameramann.

Über ihn und sein Privatleben ist nur wenig bekannt - immerhin aber soviel: Ende 2020 machte der heute 30-Jährige Til Schweiger zum Großvater. (tsch)