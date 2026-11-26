Der überraschende Tod von AnNa R. im März des vergangenen Jahres erschütterte viele Menschen in Deutschland. Peter Plate, der mit der Sängerin das erfolgreiche Musik-Duo Rosenstolz gegründet hatte, errichtete daraufhin eine Gedenkstätte vor dem Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg. Wie es mit dem Ort, an dem bereits zahlreiche Fans Abschied genommen haben, weitergeht, haben Peter Plate und Ulf Leo Sommer am Donnerstagvormittag bei „Volle Kanne“ verraten.

„Wir gehen da ja selbst so gut wie jeden Tag vorbei und es ist Wahnsinn, die Berliner und Berlinerinnen, aber auch ganz viele Touristen legen da immer noch Rosen ab, Briefe ... Es ist ganz toll“, erzählt Peter Plate über die vielen Menschen, die an der Gedenkstätte ihre Trauer bekunden. „Es ist wahnsinnig rührend“, stimmt Ulf Leo Sommer zu, der als Texter und Komponist für Rosenstolz gearbeitet hat. Der Verlust von AnNa R. sei für ihn auch nach über anderthalb Jahren „immer noch surreal“.

„Wir gehen davon aus, dass die weiter bleiben darf“

Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind aktuell als Ko-Intendanten beim Berliner Theater des Westens tätig. Allerdings endet die Zusammenarbeit nach jetzigem Stand Ende April 2027. Was bedeutet das für die Gedenkstätte von AnNa R.? „Wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass die natürlich weiter bleiben darf“, sagt Peter Plate in der ZDF-Sendung. Ulf Leo Sommer wird noch ein wenig deutlicher: „Wir werden dafür auch kämpfen. Wir haben häufig darüber geredet“, stellt er klar.

Zumal es ohnehin wahrscheinlich sei, „dass wir im Januar 2028 zurückkommen“, wie Peter Plate anfügt. Die Verhandlungen über ein mögliches weiteres Engagement beim Berliner Theater des Westens laufen noch. Zwischen dem Theater und Rosenstolz besteht seit geraumer Zeit eine besondere Verbindung. Denn hier gab die Band 1997 ein Konzert, das für den weiteren Erfolg von entscheidender Bedeutung gewesen sei, wie Rosenstolz-Manager Roberto Monden einst gegenüber der „Berliner Zeitung“ verriet. (tsch)