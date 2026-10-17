Gedeon Burkhard hat neue Karriere-Pläne„Ich wurde schon öfters angeschrieben von Männern“

Im „Promi Big Brother“-Haus beginnt der 13. Tag beim Frühstück mit Offenbarungen in Sachen Partnerwahl. Bevorzugt Gedeon Burkhard eher jüngere oder ältere Frauen? „Nach unten: legal sollte es schon sein. Und nach oben: Rollator ist dann so die Grenze“, lacht der Ex-“Kommissar Rex“-Star, der bekanntlich nur zu gerne über seine Dreiecksbeziehung mit zwei jüngeren Frauen redet.

Jedenfalls hat er mit beidem bereits Erfahrungen gesammelt: „Bis ich Mitte 30 war, waren es aber immer Ältere.“ Maurice Dziwak erkennt die Gemeinsamkeit: „Ich stand auch immer auf Ältere, ich schwöre.“ Francesca Morgese tendierte eher zu jüngeren Männern, aus gutem Grund: „Die konnte man noch formen.“

Francesca Morgese (links), Nina Bridney und Maurice Dziwak (rechts) unterstützen Gedeons Pläne. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Dass Gedeon nun im Haus mehr Zeit mit Francesca verbringen kann, kommt dem in Vergessenheit geratenen TV-Star ganz gelegen. Denn für seine Karriere nach „Promi Big Brother“ hat er eine Idee, bei der ihm die Reality-Bekanntheit helfen könnte. „Ich dachte, du bringst mir hier bei, wie ich auf meine alten Tage noch Geld verdienen kann?“, erhofft er sich Tipps vom Profi. Nina Bridney weiß ebenfalls genau, was die Leute da draußen wollen: „Gedeon kann doch OnlyFans machen! Einfach so wie du bist. Das liegt doch auf der Hand.“

Promi Big Brother hat bei Gedeon „eine große Leere gefüllt“

Erste potenzielle Stammkundschaft habe sich bereits gemeldet, wie Gedeon verrät: „Ich wurde schon öfters angeschrieben von Männern, die fragen, ob es da von mir was gibt.“ Langsam reift die Idee in seinem Kopf und wird von Francescas Zustimmung beflügelt: „Seniler alter Sack, könnte ich ja meinen OnlyFans-Account nennen!“

So langsam eröffnen sich ganz neue Perspektiven für den ehemals gefeierten Schauspieler, und durch die Unterstützung der Zuschauer-Votings fühlt er sich bestärkt. Als die Haus-Bewohner persönliche Briefe über ihre Zeit bei „Promi Big Brother“ schreiben sollen, beginnt er mit seinem neuen OF-Namen: „Gedeon, du seniler alter Sack. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir uns niemals bei Big Brother gewähnt. Formulierungen wie 'nur über meine Leiche' verlautbaren lassen.“

Doch jetzt sehe er seine Teilnahme als Bereicherung: „Mit wunderbaren, völlig unerwarteten Erfahrungen, Momenten der Selbsterkenntnis und Begegnungen, die wahrlich eine große Leere gefüllt haben.“ Mit großer Dankbarkeit richtet er sich an den großen Bruder: „Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass du mal die Rettung meines Seelenheils werden würdest!“ (tsch)