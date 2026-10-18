Gedeon Burkhard schwärmt von seinem Liebesleben„Doppelter Sechser im Lotto“

Schauspieler Gedeon Burkhard nutzt den Vorabend vor dem „Promi Big Brother“-Finale noch einmal, um für mehr Offenheit in Partnerbeziehungen zu werben - und für Experimentierfreudigkeit: Er selbst hat nach einer langen monogamen Beziehung bekanntlich eine neue Form der Liebe für sich entdeckt. Der aus „Kommissar Rex“ bekannte Darsteller lebt polyamourös und ist mit zwei Frauen liiert. In der SAT.1-Realityshow spricht er mit Streamerin Nina Bridney darüber, wie es zu diesem Beziehungsmodell kam.

„Ich war in einer ganz langen monogamen Beziehung“, erinnert sich der 57-Jährige. Als die Beziehung zu Ende ging, habe er sich gedacht: „Den Stress, das Drama, das will ich nicht mehr.“ Allein im „Promi Big Brother“-Sprechzimmer fügt er schmunzelnd hinzu: „Eine Midlife-Crisis kam vielleicht auch noch dazu.“

Nach dem Ende der Beziehung habe er zunächst eine schwierige Zeit erlebt. „Ich lag depressiv auf der Couch und dachte: Ich bin Mitte, Ende 40 und kriege nie wieder eine. Und dann dachte ich: Da war doch was... Tinder! Da hatte mir jemand von erzählt. Und da hat sich für mich eine Welt in Berlin aufgetan, die offener und ein bisschen kinky war.“

„Ich bin dann lieber in die kinky Szene, anstatt mir einen Porsche zu kaufen.“

„Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da“, philosophiert Geodeon Burkhard in der Sendung. „Das einzige, was es gibt, ist das Hier und Jetzt. Und das versuche ich so bewusst wie möglich zu leben und zu genießen.“ (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Nina fragt nach, ob er so in die Szene hineingerutscht sei. Burkhard lacht: „Dann bin ich da so reingerutscht.“ Und er erklärt: „Ich bin dann lieber in die kinky Szene, anstatt mir einen Porsche zu kaufen.“

Heute ist Burkhard glücklich mit seiner Beziehungskonstellation mit zwei Partnerinnen. „Das ist wie ein doppelter Sechser im Lotto, das kann sich ja kein Mensch ausdenken, das war ja keine Planung, sondern Zufall. Ein glücklicher Zufall für uns“, schwärmt er.

Auf Ninas Frage, ob er keine Angst habe, eine seiner beiden Partnerinnen zu verlieren, reagiert der Schauspieler gelassen: „Was soll ich mir Gedanken machen, was noch nicht ist. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Das Einzige, was es gibt, ist das Hier und Jetzt. Und das versuche ich so bewusst wie möglich zu leben und zu genießen. Gerade mit denen.“

Die Live-Shows von „Promi Big Brother“ sind täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Stream auf Joyn zu sehen. (tsch)