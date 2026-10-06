„Ich bin alt und brauche das Geld!“Gedeon Burkhard spricht über „Promi Big Brother“

Als Kandidat der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“ (seit Montag, 5. Oktober in SAT.1) wagt sich der ehemalige „Kommissar Rex“-Darsteller Gedeon Burkhard auf neues Terrain. Dass er den Job mitten in einer Krise als Schauspieler angenommen habe, verriet der 57-Jährige nun in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Der Auftritt in der Reality-Sendung betrachtet er als Möglichkeit, dass Menschen sich seine „andere Arbeit“ ansähen.

„Mir fehlen aktuell einfach die Angebote als Schauspieler“, verriet Burkhard der Zeitung. Die Corona-Zeit schätzt er als Wendepunkt in seiner Karriere ein, danach hätten die Rollenangebote „stetig weiter abgenommen“. Burkhard: „Ich kann mir das gar nicht richtig erklären - und in meiner Position redet auch keiner mit mir darüber, warum ich nicht mehr besetzt werde.“ Dabei wolle er noch arbeiten und „zeigen“, dass er „anders und reifer“ geworden sei.

Auch deswegen mag Burkhard bei „Promi Big Brother“ mitmachen - und des Geldes wegen, wie er zugab. „Das Finanzielle war 50 Prozent der Entscheidung, zuzusagen, mindestens“, erklärte er. „Ich kann das Geld wirklich gut gebrauchen. Um es mit einem Sinnspruch auf den Punkt zu bringen: Ich bin alt und brauche das Geld!“ Pleite sei er aber nicht, und seine Miete könne er sich auch leisten.

Gedeon Burkhard genießt „alle Freiheiten“

Offen spricht der Schauspieler auch über sein Beziehungsleben. Burkhard ist mit zwei Frauen liiert, gemeinsam leben die drei laut „Bild“ mit seiner Mutter in einer Berliner Altbauwohnung. „Ich fühle mich in meinem Beziehungsmodell mit zwei Frauen gut aufgehoben. Das ist der glückliche Hafen für uns alle. Wir haben alle Freiheiten, die wir wollen - und freuen uns am Glück der anderen.“

Offenbar sorgt seine Teilnahme an „Promi Big Brother“ auch bei seinen Freundinnen für größere Aufmerksamkeit. Diesbezüglich hätten beide „natürlich viele Fragen“ gehabt, erklärte er. Dass sein Beziehungsmodell in der Sendung „ein Thema“ sein werde, darüber habe er mit ihnen geredet. Gemeinsam hätten sie auch „besprochen“, was er vor laufenden Kameras erzählen dürfe und was nicht - „auch, um die beiden zu schützen“.

Gedeon Burkhard hatte mit der Krimiserie „Kommissar Rex“ seinen Durchbruch, nachdem er zuvor in Filmen wie „Kleine Haie“ und „Abgeschminkt“ mitgewirkt hatte. 2023 gab er in einem Interview mit „Bunte“ bekannt, mit zwei Frauen zusammenzuleben. Seine 2004 geborene Tochter hat er aus einer Beziehung mit der Aufnahmeleiterin Filomena Iannacone. Mit einer anderen Frau war er Mitte der 1990er-Jahre wenige Monate verheiratet. (tsch)