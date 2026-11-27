Wolfram Kons gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Kölner Senders RTL. Seit 1996 führt Kons durch den RTL-Spendenmarathon, einige Jahre früher begann er seine Karriere beim Frühstücksfernsehen. In der Talkshow „Herr Llambi lädt ein“ hat er nun auf seine Zeit beim Fernsehen zurückgeblickt und erzählt, wie er einst kurz vor Sendungsbeginn in einen Autounfall geriet.

Wie Kons im Gespräch mit dem „Let's Dance“-Juror berichtet, ist sein Auto eines Tages auf dem Weg zur Arbeit auf Blitzeis geraten und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der RTL-Moderator hatte dabei offenbar mehr als einen Schutzengel, denn: „Es ist nichts passiert!“

Während die Fahrt für sein Auto, das nach dem Unfall geborgen werden musste, an diesem Morgen endete, war der Schreckensmoment für Kons kein Grund, nicht pünktlich zu Arbeit zu erscheinen. Der damalige Frühstücksfernsehen-Moderator rief kurzerhand seine Frau und bat sie um Hilfe: „Ich habe gesagt, Schatz, du musst mich da jetzt irgendwie hinbringen. Die werden das Auto gleich bergen, aber ich habe ja gleich Sendung. Kannst du mich bringen?“

Wolfram Kons ist begeisterter Frühaufsteher

Seine Frau eilte zur Hilfe und tatsächlich schaffte es Kons, wenige Moment vor dem Beginn der Morgensendung um 6 Uhr vor der Kamera zu sehen. Er witzelt: „War jetzt ein bisschen knapp, auch Maske wird überbewertet an so einem Tag, bisschen abpudern und ab ging die Luzie.“

Während der Moderator offenbar kein Problem damit hat, seinen Tag morgens früh zu starten, sehe das bei seiner Familie anders aus. Weder seine Frau noch seine beiden Söhne teilen demnach seine Begeisterung fürs frühe Aufstehen: „Ich werde ja auch morgens nicht gerne gesehen“, erzählt er. Stören tue ihn das allerdings nicht: „Das kann ja auch ein bisschen nerven, die gute Laune am Morgen, aber ich habe sie halt. Ich werde sie mir auch nicht abgewöhnen.“

Die Talkshow „Herr Llambi lädt ein“ läuft sonntags von 11 bis 14 Uhr auf RTL Radio. Das komplette Gespräch mit Wolfram Kons ist anschließend auf rtlradio.de abrufbar. (tsch)