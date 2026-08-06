Der neue „Spider-Man: Brand New Day“ ist weiterhin in aller Munde. Über eine Milliarde US-Dollar hat der Film seit seinem enorm erfolgreichen Kino-Start eingespielt. Und als hätte die Marvel-Produktion nicht schon genug Überraschungen parat, findet sich im prominenten Cast um Tom Holland, Zendaya und Mark Ruffalo noch ein weiterer berühmter Name, den die meisten nicht einmal bemerkt haben dürften.

So wird Tom Holland als Peter Parker aka Spider-Man im Film von der Künstlichen Intelligenz E.V. begleitet. Deren Stimme könnte Fans unter anderem von „Mulholland Drive“, in dem die zugehörige Schauspielerin ihren Durchbruch feierte, sowie „21 Gramm“ und „The Impossible“, für die sie eine Oscar-Nominierung erhielt, bekannt vorkommen ...

Dieser Hollywood-Star versteckt sich im neuen „Spider-Man“

Im neuen „Spider-Man“ nicht zu sehen - aber zu hören: Naomi Watts. (Bild: 2022 Getty Images/Charley Gallay) Copyright: 2022 Getty Images/Charley Gallay

Die Rede ist von Naomi Watts. Dass der 57-jährige Hollywood-Star an dem Film teilnehmen würde, war im Vorfeld nicht weiter thematisiert worden. Im Abspann wird der Name schließlich bestätigt. Denn zu sehen ist die britisch-australische Darstellerin zwar nicht, aber als KI-Stimme zu hören.

Auf Instagram hat Naomi Watts jetzt ein Foto geteilt, das sie bei der Arbeit für ihre Synchronrolle zeigt. In Richtung ihres Kollegen Tom Holland schreibt sie: „Vom Spielen deiner Mutter bis zum Spielen deiner KI-Steuerung (100 Prozent menschlich programmiert).“ Damit bezieht sich die Schauspielerin auf die gemeinsame Zusammenarbeit in „The Impossible“ 2012. Darin verkörperte Naomi Watts als Maria Bennett die Mutter von Tom Hollands Figur Lucas Bennett - eine der ersten größeren Rollen des Spider-Man-Darstellers.

Weiter schreibt Naomi Watts in ihrem Beitrag: „Herzlichen Glückwunsch an Tom, Destin und das gesamte Team von 'Spider-Man: Brand New Day' zum historischen Startwochenende! Ich bin unglaublich stolz, auch nur einen winzigen Beitrag zu diesem fantastischen Film geleistet zu haben!“

Ein Beitrag geteilt von Naomi Watts (@naomiwatts) (tsch)