Geschenk des Großvaters zehnmal wertvoller als gedacht - Horst Lichter„Jetzt kommen die Tränen“

Armin und seine Enkelin Nina (links) wollen das Kunstwerk mit dem Titel „Fliessend“ verkaufen. Den Namen des Schöpfers Günther Uecker kennen Horst Lichter und Experte Detlev Kümmel (rechts) nur zu gut. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Rund um die Schöpfungen großer Meister geht es in der aktuellwen Abendausgabe der ZDF-Trödel-Show „Bares für Rares“ (Mittwoch, 11. November, um 20.15 Uhr im ZDF und schon jetzt in der Mediathek) . Eine dieser Schöpfungen bringt am Ende eine Summe ein, die die Erwartungen weit übertrifft.

Auf Schloss Ehreshoven in Engelskirchen versuchen Armin und Enkelin Nina, das Nagelkunstwerk „Fliessend“ zu Barem zu machen. „Das ist wirklich ein hochinteressantes Kunstwerk“, findet Moderator Horst Lichter und erkennt sofort den Urheber dahinter. „Dass es ein Uecker ist, ist mir sogar klar.“

15.000 Euro bringt der Verkauf des Uecker-Kunstwerks am Ende ein. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Das habe ich in der Galerie in Mainz gekauft“, erzählt Armin vom Kauf des Werks von Günther Uecker im Jahr 1997 zum „Vorzugspreis“ von 2.100 DM. Allerdings verschwand das Kunstwerk danach im Schrank, „weil wir gar keinen Platz hatten“. Das erklärt den guten Zustand der Nummer 25 von 90 limitierten Stück. „Zu seinen bekanntesten Werken gehören diese Prägedrucke“, referiert der Experte Detlev Kümmel über die aufwendige Technik der Herstellung. Da Armin das Bild seiner „Lieblingsenkelin“ geschenkt hat, ist es Nina, die den Wunschpreis äußert: „Bis zu 1.500 Euro.“

Schätzpreis 15.000 bis 19.000 Euro: „Wie bitte?“

Horst Lichter begrüßt diesmal Sarah Wiener als Promi-Gast bei „Bares für Rares XXL“. (Bild: ZDF / Eugen Shkolnikov) Copyright: ZDF / Eugen Shkolnikov

„Wir haben hier ein perfektes Blatt vor uns, es ist in einem guten Zustand“, nennt Kümmel hingegen sagenhafte 15.000 bis 19.000 Euro als Schätzpreis. „Wie bitte?“, schaut Nina ihren Großvater ungläubig an. Der ist selbst ganz perplex: „Ist doch prima!“ Horst Lichter überreicht überwältigt die Händlerkarte: „Jetzt kommen die Tränen in die Augen!“

Da das Händlerteam mit den Uecker-Preisen vertraut ist, steigen die Gebote rasant. Jeder will das Kunstwerk haben, die 10.000 Euro sind schon bald überschritten. Als Daniel Meyer mit 15.000 Euro die Expertise erreicht, sagt Nina gerne Ja. „Wahnsinn!“, strahlt sie übers ganze Gesicht. „Wir können es selbst noch gar nicht richtig fassen!“ Opa Armin fügt lachend hinzu: „Wir sind geflasht!“

Sarah Wiener ist sich nicht sicher: „Super-Fake“ oder „Museumsstück“?

Das Händlerteam, von links: David Suppes, Daniel Meyer, Susanne Steiger, Fabian Kahl, Sarah Schreiber und Julian Schmitz-Avila. (Bild: ZDF / Eugen Shkolnikov) Copyright: ZDF / Eugen Shkolnikov

Ebenfalls gelohnt hat sich der Besuch von TV-Köchin Sarah Wiener. „Wir kennen uns Jahrzehnte“, begrüßt Lichter seine langjährige Freundin und Kollegin, die einen asiatischen Gebetsschrein mitgebracht hat. Ihre Mutter erzählte ihr, dass der Schrein von ihrem Ururgroßvater stammte, „der wie sie gesagt hat, Medizinmann in Afrika war“.

Gespannt wartet sie auf die Einschätzung von Detlev Kümmel: „Entweder ist das irgendwie der totale Super-Fake, oder in meinen Augen ist es ein Museumsstück.“ Kümmel bestätigt: „Ein ganz authentisches Stück“, gefertigt im September 1790, für das er einen Wert von 2.400 bis 3.000 Euro festlegt. David Suppes bezahlt sogar 3.600 Euro: „Ich habe schon länger einen neuen Schrein gesucht.“

Außerdem erzielt ein Diamantarmband 6.200 Euro, ein handgeschnitzter Marabu von Franz Barwig 3.800 Euro. Diamant-Ohrhänger bringen 9.000 Euro, und das Gemälde „Mondaufgang“ von Eugen Bracht wird für 4.700 Euro verkauft. Weniger Erfolg hat in der im Sommer aufgezeichneten Sendung die Verkäuferin eines riesigen Marmor-Schachspiels mit Bronzefiguren von Stanislav Hanzik aus dem Jahr 1971, für das sie damals 30.000 DM bezahlt hat. An die Expertise von 9.000 bis 12.000 Euro kommen die Gebote bei Weitem nicht heran. Noch mehr Pech hat der Verkäufer eines Riechfläschchens, ein Trödelmarktfund für 50 Euro. Das entpuppt sich bei der Expertise jedoch als Fälschung eines Fabergé-Objekts. (tsch)