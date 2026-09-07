Nach seinem tragischen Tod im vergangenen Jahr ist Rob Reiner bei der diesjährigen Emmy-Verleihung für seinen Gast-Auftritt in der Serie „The Bear“ geehrt worden. Ebenfalls nominiert waren Stars wie Michael J. Fox und Christopher McDonald. Zuletzt war Reiner 1978 mit einem Emmy ausgezeichnet worden - als bester Nebendarsteller in der Sitcom „All in the Family“. Für dieselbe Rolle hatte er bereits 1974 seinen ersten Emmy erhalten.

Der Tod von Reiner und dessen Frau Michele Singer Reiner erschütterte Hollywood im Dezember 2025. Vor allem die Umstände sind schockierend: Aktuell steht der jüngste Sohn des Paares, Nick Reiner, vor Gericht, weil ihm der Mord an seinen Eltern vorgeworfen wird.

Der 1947 in der Bronx geborene Rob Reiner verdiente sich zunächst als Schauspieler und dann als Filmemacher in Hollywood seine Meriten. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören „Harry und Sally“, „Stand By Me“ und „Eine Frage der Ehre“. Schon Reiners Vater Carl war als Komiker und Regisseur im selben Gewerbe tätig. Über sein filmisches Wirken hinaus machte sich Rob Reiner wegen seines politischen Engagements von sich reden. Er galt als engagierter Stimmensammler für die demokratische Partei - und als ausgewiesener Gegner von Donald Trump. (tsch)