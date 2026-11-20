Zwei Jahrzehnte lang war Christian K. Schaeffer bei „Die Rosenheim-Cops“ nicht wegzudenken. Doch das Engagement des Schauspielers beim ZDF-Dauerbrenner ist nun Geschichte. Am 17. November war der 60-Jährige letztmalig in der Serie zu sehen. Den Abschied vom Traditionsformat nahm Schaeffer zum Anlass für einen privaten Neustart. Schon im Herbst 2025, nach dem Drehschluss seiner Abschiedsvorstellung bei den „Rosenheim-Cops“, verlagerte der Schauspieler seinen Lebensmittelpunkt nach Italien.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sandra ließ sich Schaeffer in Bardolino am Gardasee nieder. Sie habe es dort hin verschlagen, „weil wir den Gardasee und vor allem diese Gegend wirklich in unser Herz geschlossen haben und hier ganz oft Urlaub gemacht haben“, erklärte er nun gegenüber der „Abendzeitung München“. Dazu hat der Ort für das Paar einen ganz persönlichen Bezug: 2003 hielt Schaeffer dort um die Hand seiner Frau an.

Christian K. Schaeffer ist jetzt Olivenbauer in Italien

Einmal an jenem liebgewonnenen Ort zu leben habe sich das Paar schon lange vorgenommen, schilderte Christian K. Schaeffer. „Uns begeistern das milde Klima, der Rhythmus und die Lebensqualität“, schwärmte der Schauspieler. „Die Landschaft ist traumhaft, Berge und Wasser.“ Dazu trumpfe die Region mit „fantastischem Essen“ auf. Die mediterrane Landschaft nutzt das Paar für ihren eigenen Olivenanbau: „Wir haben uns brutal viel Arbeit aufgehalst, von der Ernte unserer 26 Olivenbäume bis hin zum Ölpressen.“

Abgesehen davon profitiere auch seine Gesundheit von dem Ortswechsel, wie Schaeffer ausführte. „Ich bin mit Allergieproblemen behaftet und muss auf mein Immunsystem achten. Da ist diese graue, feuchte, dunkle Jahreszeit, diese vier, fünf Monate, Gift für mich.“ Im Winter lebt das Paar meist in Dubai. Dort könne er golfen, zudem stünden „Weihnachts- und Silvesterauftritte“ an, so Schaeffer. (tsch)