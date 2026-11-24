Die Dyade ist eine Mutter-Kind-Einrichtung des psychiatrischen Verbunds Prenzlkomm in Berlin: Zehn psychisch stark belastete Alleinerziehende bekommen hier eine letzte Chance, um zu lernen, ausreichend für ihre Kinder zu sorgen, ehe diese in Obhut genommen werden. In der bewegenden ZDF-Reportage „37°: Bevor alles kippt - Hilfe für Mutter und Kind“ begleitet die Filmemacherin Gülseren Sengezer drei der betroffenen Frauen auf ihrem individuellen Weg in eine bessere Zukunft.

Eine von ihnen ist Gina T.: Die 28-Jährige ist zweifache Mutter und hatte bei der Erziehung ihrer großen Tochter große Probleme: „Ich hab sie viel angeschrien“, erzählt sie im Film: „Ich hab ihr gesagt, dass ich das nicht mehr kann, (...) dass ich absolut keine Kraft mehr habe.“ Den Grund dafür sieht die junge Frau auch in ihrer eigenen Kindheit: „Ich hab gar keine Nähe bekommen von meinen Eltern“, erklärt sie. Als Kind wechselte sie zwischen verschiedenen Pflegefamilien und Kinderheimen. Irgendwann wurde es ihr zu viel: Im Alter von 14 Jahren unternahm sie einen ersten Suizidversuch, danach kamen die Drogen.

„37°: Bevor alles kippt - Hilfe für Mutter und Kind“ begleitet Karoline Janeszewski (links) von der Dyade bei ihrer wichtigen Arbeit für überforderte Mütter wie Gina und ihre Kinder. (Bild: ZDF/Björn Düseler) Copyright: ZDF/Björn Düseler

Nun hofft sie auf Unterstützung von Karoline Janeszewski und ihrem Team: Die 59-Jährige ist die pädagogische Leiterin der Dyade. Ihr ist es wichtig, nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch die der Mütter zu sehen und sich um beide gleichermaßen zu kümmern. Für Gina wünscht sie sich, dass diese lernt, auch die körperliche Nähe ihrer Kinder zuzulassen.

Wird ein Neuanfang gelingen?

Auch Sarah N. ist im Heim aufgewachsen, weil ihr Vater gewalttätig und ihre Mutter drogenabhängig war. Heute lebt ihr älterer Sohn im Kinderheim, während die 27-Jährige zusammen mit ihrer kleinen Tochter nach einer Kurzzeittherapie in eine Entzugsklinik zieht. Ihr Ziel ist es, eines Tages auch ihren Sohn wieder zu sich zu holen.

Die 46-jährige Eva M. ist schon einen Schritt weiter: Seit rund 20 Jahren leidet sie an Depressionen, Angststörungen und Psychosen. Sechs Monate lang ließ sie sich deshalb in der Psychiatrie behandeln, während ihr Sohn Luki vorübergehend in eine Pflegefamilie kam. Nun sollen Mutter und Sohn im Übergangshaus der Dyade in einer eigenen Wohnung wieder zusammenfinden. Ob dieser Neuanfang für beide gelingt?

„37°: Bevor alles kippt - Hilfe für Mutter und Kind“ ist am Dienstag, 24. November, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen und schon vorab in der Mediathek. (tsch)