Giovanni Zarrella spricht über Fake-Schlagzeilen„Das Einzige, was mich daran gestört hat, war ...“

Trennungsgerüchte, angebliche Auswanderungspläne oder Burn-out-Spekulationen: Giovanni (48) und Jana Ina Zarrella (49) sorgen immer wieder (ungewollt) für Schlagzeilen. Mittlerweile nimmt das Paar die falschen Gerüchte und Spekulationen mit Humor und parodiert sie sogar auf Instagram.

Doch das war nicht immer so. Vor allem als seine Kinder noch klein waren, störten Giovanni die erfundenen Geschichten. Im WDR-Talk „Kölner Treff“ erklärte der Sänger nun, warum ihn die Fake-Schlagzeilen früher besonders beschäftigten: „Das Einzige, was mich daran gestört hat, war, als die Kinder kleiner waren: Wenn die am Kiosk stehen und da steht dann so was. Und dann sagen irgendwelche Freunde: Hey, guck mal, was ist denn bei deinen Eltern los?“

Die ganze Sendung „Kölner Treff“ wird am Freitag, 30.10., um 22 Uhr im WDR ausgestrahlt und ist anschließend in der ARD-Mediathek abrufbar. (tsch)