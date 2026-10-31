Giovanni Zarrella verrät über „The Voice“-Talent„Sie hat die Aftershowparty auseinandergenommen“

Was für ein Battle bei „The Voice of Germany“ - dabei hatte Rea Garvey für seine Talente Jessica Movahed Fard und Abby Vogue einen Song im Gepäck, der es in sich hatte. „Hätte mir ihn nicht zugetraut“, musste Abby schlucken, als klar war, dass sie mit Jessica „Bang Bang“ von Jessie J und Ariana Grande singen würde. Doch Garvey war sich sicher: „Die beiden sind Next Level.“ Waren sie tatsächlich: Die hoch energetische Performance samt Spagat von Abby begeisterte alle Coaches samt Gast Giovanni Zarrella.

Letzterer hatte zudem eine Anekdote zu Kandidatin Abby im Gepäck, deren Darbietung er als „wirklich krass“ lobte. Kennengelernt hatte er die 33-Jährige aber schon zuvor. In der „Giovanni Zarrella Show“ hatte sie als Tänzerin der Ehrlich Brothers bleibenden Eindruck bei dem Moderator hinterlassen - auf und neben der Bühne. „Sie hat die Aftershowparty auseinandergenommen“, verriet Zarrella.

Jessica Movahed Fard (links) und Abby Vogue begeisterten mit ihrem Battle bei „The Voice Of Germany“. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Zudem habe ihn Abby mit ihrer Motivation beeindruckt. Sie habe sich rund um den Auftritt an der Seite des Zaubererduos auch erkundigt, ob sie nicht in Zarrellas Band Backings singen könne. Dieser Wille blieb Zarrella positiv im Gedächtnis.

Nico Santos verzweifelt wegen Shirin David: „Wie machst du das?“

Shirin David lenkte den Fokus dann wieder auf das Battle. „Vergesst nicht die Stimmen, vergesst nicht eure Luft“, riet sie den Sängerinnen. Abby sah die Rapperin präziser und mit besserem Timing. Auch Nico Santos hatte etwas zu meckern, wenn auch „auf höchstem Niveau“: „Es ist mir ein bisschen zu viel Energie.“

Rea Garvey nahm seine Talente daraufhin in Schutz und verwies auf das tobende Publikum. „Es könnte sein, du bekommst einen Anruf nach der Show“, war Rea derweil nicht entgangen, wie begeistert Giovanni Abby zugeschaut hatte. Seine Entscheidung stand derweil fest: Abby und Jessica dürfen weiter vom Sieg bei „The Voice of Germany“ träumen und schafften es in die Teamfights.

Beim Kampf um die begehrte Trophäe für das „Battle Of The Night“ hingegen hatte Rea Garvey das Nachsehen. Stattdessen unterstrich Shirin David ihre Favoritenrolle und holte in der dritten Battles-Sendung den dritten Award. Dafür gesorgt hatten Isabel Hernandez und Daniel Del Castillo mit ihrer mitreißenden Version von „Quién Será“ von Luis Demetrio und Pablo Beltrán Ruiz. „Shirin, wie machst du das?“, fehlten Nico Santos im Anschluss die Worte. „Man hat sofort ein Lächeln auf den Lippen“, stellte Zarrella „Charme und Leichtigkeit“ heraus. Davon kann Daniel in den Teamfights mehr zeigen, er kam weiter. (tsch)