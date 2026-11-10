Auch nach 43 Jahren Beziehung schwärmt Goldie Hawn noch immer von ihrem Partner Kurt Russell: „Er ist so gutaussehend“, sagte Hawn am Dienstag in der „Jennifer Hudson Show“. „Ich schaue ihn mir bis heute an, und auch wenn wir ein paar Jahre älter geworden sind, ist er immer noch so gutaussehend. Und ich sage ihm, dass die Liebe immer noch da ist. Er ist wunderschön und macht mich glücklich.“

Hawn, die mit Filmen wie „Die Kaktusblüte“ und „Sugarland Express“ bekannt wurde, und der „Die Klapperschlange“-Star Kurt Russell sind seit dem Valentinstag 1983 liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler allerdings schon deutlich früher, am Set von „The One and Only, Genuine, Original Family Band“, der 1968 gedreht wurde. Russell war damals 17 Jahre alt, Hawn 22. Jahre später, bei den Dreharbeiten zu „Swing Shift - Liebe auf Zeit“ (1983), kamen die beiden schließlich zusammen. Drei Jahre später kam ihr Sohn Wyatt zur Welt.

„Der beste Vater“

„Man fragt sich immer, ob man einen netten Typen will oder einen netten und ein bisschen gefährlichen Typen“, erzählt Hawn nun in der „Jennifer Hudson Show“. Sie selbst habe sich für letzteres entschieden. „Ich mag Menschen mit großer Persönlichkeit.“ Russell sei zudem „der beste Vater“. (tsch)