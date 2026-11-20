„Wie naiv!“ „Das geht niemals gut!“ „Goodbye Deutschland“-Fans sparen oft nicht mit Kritik, wenn die VOX-Dokusoap mal wieder eine Culture-Clash-Lovestory vorstellt. Ganz anders bei Christian Blankenhorn (51) und seiner Frau Umussy Vaz Blankenhorn (36): Von dem ungewöhnlichen Paar sowie seinen beiden Töchtern Luna (14) und Naomi (10) sind sie den Social-Media-Kommentarspalten zufolge begeistert, auf Instagram wurde gar der Wunsch laut, die Familie möge doch bitte einen eigenen Sendungs-Ableger bekommen.

Hals über Kopf hatte sich der IT-Ingenieur vom Bodensee 2010 als Tourist in die brasilianische Häuptlingstochter verliebt - und umgekehrt. Nach jahrelanger Fernbeziehung war Christian dann vor sechs Jahren endgültig zu seinen Liebsten gezogen und zeigt in der aktuellen Folge nun, was das Leben im Regenwald so bedeutet. Ein gut funktionierendes Netz für die Strom- und Wasserversorgung sowie Internet hatte der Technik-Freak in den letzten Jahren bereits eingerichtet, sodass der Kontakt zur Außenwelt trotz der Abgeschiedenheit des Dorfes Praia do Tupé gegeben war. Dorthin gelangt man nämlich nur mit dem Boot. Straßen? Fehlanzeige.

Starke Frau, stolzer Mann

Bananenblätter als Teller für den Fisch - für Christian Blankenhorn inzwischen ganz normal. (Bild: VOX) Copyright: VOX

Eine echte Herausforderung stellte daher das neue Projekt der Blankenhorns dar: Das ehemalige Ritualhaus, in dem ihre Liebe einst begonnen hatte, sollte zur Ferien-Lodge umgebaut werden. Material dafür holte das Paar per Boot aus der rund 20 Kilometer entfernten Großstadt Manaus, danach war noch ein Stück Schleppen angesagt.

Umussy packte dabei ordentlich mit an - in einer Szene trägt sie gar mal den einen Kopf größeren Christian huckepack selbst aufs Boot, damit seine Schuhe nicht nass werden. Der war immer noch überwältigt von seiner Gattin: „Die Frau ist der Hammer! Die Frau ist extrem kräftig und hat mich reingetragen - ihr habt's gesehen!“, schwärmte er stolz.

Umussy und Christian snacken geröstete Kampfameisen. (Bild: VOX) Copyright: VOX

Auch sonst war er happy über seine Entscheidung, ganz in den Amazonas-Dschungel zu ziehen, trotz der Gefahren, die dort lauern - giftige Schlangen und Skorpione etwa oder Jaguare. Bei der Jagd nach Kampfameisen hörte man die Raubkatzen in gar nicht so weiter Ferne. Da hieß es schnell zurück ins Dorf, bevor es dämmerte, denn dann würden die Tiere erst so richtig aktiv. Wofür man die Ameisen überhaupt brauchte? Für „das Popcorn der Indianer“, wie Umussy es lachend nannte: Geröstet sind die Insekten ein proteinreicher Knabbersnack.

Raketenforschung im Urwald

Liebe zur Natur und gleichzeitig zur Technik - diesen Mix tragen auch Christians und Umussys Töchter in sich: Für ein Schulprojekt bauten sie zusammen mit ihrer Physiklehrerin aus Getränkeflaschen kleine Raketen, die mithilfe von Wasser und Druck aus einer Luftpumpe in den Himmel steigen sollten. Nach zwei Fehlstarts schoss eine der Konstruktionen tatsächlich in die Höhe und legte 95 Meter zurück - zur Begeisterung aller.

Ihren Töchtern sollte einmal die Welt offenstehen, falls sie das wollten, das war Christian und Umussy wichtig. In der Familie wurde Deutsch, Portugiesisch und Englisch gesprochen, denn „Sprachen sind die Tore zur Freiheit“, so das Credo des gebürtigen Bayern. Er selbst hat seinen Platz bereits gefunden, für ihn ist klar, dass er im Dschungel alt werden möchte. Das Glück, das er dort gefunden hat, sei „mit Geld kaum zu erreichen“, resümiert er bei „Goodbye Deutschland“. Zu Lebzeiten hatte der Häuptling des Dorfes, Umussys Vater, ihn noch offiziell zum Stammesmitglied ernannt.

Die Brasilianerin selbst hatte eine Theorie, warum sich Christian so gut in den Urwald einfügte: „Seine Seele stammt aus dem Dschungel, nur seine Hautfarbe ist anders.“ Er sei „ein Ureinwohner, aber an einem anderen Ort geboren“. Nun hat diese Seele offenbar den Weg nach Hause gefunden ...

PS: Auch die Ferien-Lodge ist mittlerweile eröffnet - die ersten Gäste waren bereits dort! (tsch)