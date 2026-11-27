Brenton (28) mache sie „zum glücklichsten Menschen der Welt“, er sei liebevoll und aufmerksam, auch ihre kleinen Söhne hätten ihn längst in ihr Herz geschlossen - in der neuen Folge der VOX-Dokusoap „Goodbye Deutschland“ ließ die 33-jährige Stefanie keinen Zweifel daran aufkommen: Der US-Amerikaner sei ihre ganz große Liebe, mithin „das Schönste, was ich bis jetzt erfahren habe“.

Und das, obwohl sie ihn bislang nur über Videocalls und Social Media kannte. Vor zehn Jahren hatte sie ihn über Instagram kennengelernt, zwischenzeitlich aber wieder aus den Augen verloren.

Eine unglückliche Ehe später fand sie ihn wieder, allerdings unter anderen Vorzeichen. Inzwischen saß Brenton seit knapp sechs Jahren im Gefängnis - und das auch noch wegen häuslicher Gewalt! Dass ihr das keine Sorgen machte, ja dass sie ihm gar „mehr als jedem anderen Menschen“ vertraue, lag einerseits an seiner liebevollen Art, von der sie nicht müde wurde zu schwärmen, andererseits daran, dass sie fest an seine Unschuld glaubte.

„Jeder hat doch irgendwann mal Glück im Leben verdient. Auch ich vielleicht.“

Stefanie glaubt fest an eine Zukunft mit Brenton. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zwar habe er zugegeben, dass ihm bei einem heftigen Streit mit seiner Ex-Partnerin „die Hand ausgerutscht“ sei, allerdings nur, weil er sich gewehrt habe. Er habe sich von der gut 20 Jahre älteren Frau, die ihn sich mehr oder weniger als Toyboy „gekauft“ hatte, trennen wollen, woraufhin diese gedroht habe, sein Leben zu zerstören und ihn in den Knast zu bringen.

In den USA gab es noch eine Frau, die von Brentons Unschuld überzeugt war: dessen Großmutter Florence. Zu dieser flog sie nun, auch in der Hoffnung, während ihres gut einwöchigen Trips ihren Liebsten im Gefängnis besuchen zu können. Zum Zeitpunkt ihrer Abreise war der entsprechende Antrag noch nicht genehmigt worden.

Und tatsächlich hatte Stefanie schließlich Pech: Der Antrag wurde abgelehnt! Ein schwerer Schlag: „Jeder hat doch irgendwann mal Glück im Leben verdient. Auch ich vielleicht“, überlegte sie traurig. Sie wisse noch nicht mal, wie ihr Verlobter rieche oder wie groß er sei! Denn ja, verlobt waren die beiden trotzdem - sein Heiratsantrag war übers Telefon gekommen.

Ein Tag voller Enttäuschungen

Um Brenton wenigstens ein bisschen nah zu sein, bat Stefanie ihn darum, sie pünktlich um 15 Uhr anzurufen. Sie wollte dann vor dem Gefängnis stehen und ihn damit überraschen, dass sie nur noch eine kleine räumliche Distanz trennte und nicht ein ganzer Ozean. Leider vergaß Brenton während des Kochens den Anruf und meldete sich erst deutlich später, als Stefanie längst wieder auf dem Rückweg war. Eine weitere herbe Enttäuschung, die an ihren Gefühlen für ihn jedoch nichts änderte.

Der Tag war einfach nicht ihr Glückstag: Zwischenzeitlich erreichte sie auch noch eine Nachricht von ihrer Mutter, die über einen Familienfreund erfahren hatte, was Stefanie ihr bislang aus Sorge verschwiegen hatte: dass ihr Schwiegersohn in spe ein verurteilter Straftäter war. Was sie ihrer Tochter schrieb, hatte es in sich: Diese solle „sich schämen“, sei „eine verdammte Lügnerin“ und „eine schlechte Mutter“. Vor allem der letzte Vorwurf traf Stefanie hart.

Am Ende hatten sich Mutter und Tochter wieder zusammengerauft und Stefanie hoffte weiter auf eine bessere Zukunft mit ihrem Brenton, der in vier Monaten entlassen werden sollte. Dann konnte sie sich auch eine Auswanderung vorstellen - sie träumte von einer kleinen, idyllischen Farm.

Die meisten „Goodbye Deutschland“-Fans auf Social Media hielten diese Träume für blauäugig, doch immerhin einige wenige wünschten ihr dafür viel Glück - wofür sie sich persönlich bedankte. Wie es mit ihr und ihrem Verlobten weitergehen wird, wird VOX berichten. (tsch)