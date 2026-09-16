„Gott sei Dank“Christian Springer war froh über „quer“-Absage

Seit 2013 ist Christian Springer gemeinsam mit Michael Altinger Gastgeber des „schlachthof“ im Bayerischen Fernsehen. Als Autor arbeitete er sogar schon seit 1997 an der Kabarettsendung mit, die 1996 - damals noch mit Ottfried Fischer als Gastgeber - startete. Doch beinahe wäre der 61-Jährige gar nicht Teil des Teams geworden, sondern bei „quer“, einer ganz anderen Kultsendung des BR, gelandet, wie der Kabarettist nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau zum großen Jubiläum des „schlachthofs“ verriet.

„Ich hatte damals schon fürs Fernsehen gearbeitet, als 'quer' erfunden wurde“, erinnert sich Springer und erzählt weiter: „Beim Casting für die Moderation kam ich zusammen mit Christoph Süß in die letzte Runde.“ Süß ist ebenfalls Kabarettist und hatte zuvor in einigen Werbespots mitgespielt, bevor er dann 1998 Host des renommierten Satire- und Politmagazins im BR-Dritten wurde. Dass Springer den Job nicht bekam, findet er nicht schlimm - im Gegenteil: „Ich wurde es dann nicht - Gott sei Dank. Stattdessen kam ich zum 'schlachthof'. Aber der Christoph und ich sind die allerbesten Freunde.“

Christian Springer: „Für mich war das eine Grundvoraussetzun“

Im „schlachthof“ stand der heute 61-Jährige auch immer wieder als Gast auf der Bühne, bevor er die Sendung gemeinsam mit Altinger übernahm. Ohne Fischer vorher nach seiner Meinung zu fragen, so betont Springer im Interview, hätte er das nicht gemacht: „Für mich war das eine Grundvoraussetzung.“ Fischer, erinnert sich Springer, hatte jedoch keine Bedenken und sagte: „Das macht ihr schon. Ich freue mich.“

Zur Jubiläumsshow kehrt der ehemalige Gastgeber, inzwischen 72 Jahre alt, zurück in das Münchner Wirtshaus, in dem der „schlachthof“ seit 1996 gedreht wird. An einem „Nebenstammtisch“ im Publikum feiert er den Geburtstag der Kultsendung mit. Zu den namhaften Gästen zählen auch „Mama Bavaria“ Luise Kinseher und der ehemalige Fastenprediger Maxi Schafroth.

„30 Jahre Schlachthof - Die Jubiläumsshow“ ist am Donnerstag, 17. September, um 21 Uhr, im BR und im Anschluss in der ARD-Mediathek zu sehen. (tsch)