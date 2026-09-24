„Grelles, weißes Licht“Joelina Drews berichtet von übernatürlichen Erlebnissen nach Trauerfällen

Im Podcast „Drews Cordalis Petry - Kids Club“ sprachen Joelina Drews (30), Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) über übernatürliche Erfahrungen, Glauben und ein Leben nach dem Tod. Während Achim Petry erklärt, dem Übernatürlichen persönlich wenig abgewinnen zu können und sich selbst als Agnostiker bezeichnet, zeigen sich Lucas Cordalis und Joelina Drews bei dem Thema offener.

Joelina Drews erzählt in dem Zusammenhang von dem Verlust ihrer beiden Großmütter - und von rätselhaften Ereignissen, die sich danach zugetragen hätten. „Ich bin als Kind mal aufgewacht, das war kurz nachdem meine Großmutter verstorben ist, die Mama von meinem Papa“, erzählt die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews.

Damals sei sie elf Jahre alt gewesen. Joelina erinnert sich: „Ich war dabei, als sie verstorben ist. Wir waren alle dabei, ich habe ihre letzten Atemzüge mitbekommen.“ Wenige Wochen nach dem Tod ihrer Oma, sei sie eines Nachts aufgewacht und habe ein „ganz grelles, weißes Licht“ vor sich gesehen. Für die damals Elfjährige ein furchteinflößendes Erlebnis: „Ich habe so eine Angst bekommen, dass ich direkt die Decke über meinen Kopf gezogen habe und gesagt habe: 'Ich möchte das jetzt gerade nicht sehen, ich kann das nicht'“.

Seitdem habe sie keine übernatürlichen Erfahrungen mehr erlebt - bis zum Tod ihrer Großmutter mütterlicherseits. Diese sei vor drei Jahren verstorben, berichtet Joelina. Und schon zu Lebzeiten habe sie ihrer Enkelin eins versprochen: „Meine Oma hat immer gesagt, wenn sie mal nicht mehr ist, dann sendet sie mir Zeichen“. Die Sängerin erklärt, sie habe nach dem Tod ihrer Großmutter um Zeichen gebeten - „und plötzlich passieren solche Dinge wieder“.

Joelina Drews: „Das ist für mich jetzt gerade kein Zufall“

So sei Joelina am Tag der Beerdigung morgens aufgewacht, weil aus dem Fernseher eine laute Stimme zu hören war, „die gesprochen hat, über 30 Sekunden“, berichtet sie. Das kuriose: „Der Fernseher war aber aus, und ich konnte ihn nicht aus machen.“

Ein zweiter Vorfall habe sich bei einem Familienausflug nach Berchtesgaden ereignet. Ihre Großmutter habe den Ort geliebt, erinnert sich Drews. Als sie auf dem Gipfel des Jenner gewandert waren, sei plötzlich ein „riesiger Schmetterling“ erschienen. Ihre Cousine sei sicher gewesen, dass es sich dabei um ihre Großmutter handelte. Joelinas Reaktion: „Wenn der sich jetzt auf meinen Kopf setzt, dann fress' ich einen Besen - und was hat dieser Schmetterling gemacht? Er hat sich auf meinen Kopf gesetzt und der blieb da auch erst mal sitzen.“

„Vielleicht ist man auch einfach aufmerksamer, ich weiß es nicht“, versucht sich die 30-Jährige an einer rationalen Erklärung. Das Erlebte sei für sie dennoch „sehr einschneiden und auffällig“ gewesen. Sie betont: „Das waren für mich einfach so Momente, wo ich dachte, das ist für mich jetzt gerade kein Zufall.“ (tsch)