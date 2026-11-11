Griechin räumt beim „Perfekten Dinner“ mit Klischee auf„Gyros und Souvlaki sind Fastfood“

Olivenkranz an der Tür, Ikonostase (“Religion und Heimat sind mir wichtig“) an der Wand und eine temperamentvolle Gastgeberin: Wer bei Christina in Herford eintritt, merkt sofort, dass Griechenland nicht nur auf dem Speiseplan steht. Die 43-jährige gelernte Rechtsanwaltsgehilfin startet gerade als Foodbloggerin durch.

Karin, Kathi und Petra (von links) freuen sich auf das Dinner bei Christina in Herford. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ihre Eltern betrieben in Herford eine Taverne, sie selbst kennt die griechische Küche von Kindesbeinen an. Als sich immer mehr Gäste für die Zubereitung ihrer Lieblingsspeisen interessierten, half sie ihnen per Videoclip - mittlerweile sind es über 6.000 Follower. Ihr Anspruch: authentisch kochen, aber bitte modern interpretiert!

Vorspeise: Griechischer Sommer - Wassermelonen-Tatar / Feta-Mousse / Gurkenperlen / Kalamata-Olivenstaub Hauptspeise: Griechische Ägäis - Royale Dorade / Zitronen-Olivenöl-Oregano-Emulsion / Fava Santorini / Zitronenkartoffeln Nachspeise: Griechenland auf einem Teller - Griechischer Revani / Joghurt-Mastix-Mousse / Thymianhonig

Souvlaki und Gyros sind „so wie Currywurst in Deutschland“

„Christina ist strukturierter, als ich dachte“, korrigiert Karin (rechts) ihre Einschätzung der Gastgeberin. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Kathi (30) ist Feuer und Flamme. „Ich hoffe, es gibt griechisch!“, wünscht sie sich. Pikant dabei: Als Kreuzfahrt-Fotografin hat Kathi bereits 52 Länder bereist, aber noch nie authentisch griechisch gegessen. Das muss sich ändern! „So einen Menschen habe ich noch nie getroffen“, staunt sie über ihre Gastgeberin.

„Gyros und Souvlaki sind Fastfood“: Stattdessen möchte Christina (43) ihren Gästen moderne griechische Küche bieten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch Souvlaki und Gyros? Für Christina sind das eher Fastfood-Gerichte: „So wie Currywurst in Deutschland.“ Sie möchte zeigen, was die Küche ihrer Heimat wirklich kann. Bekannt aus der Folklore ist allerdings ihre Herzlichkeit. „Ihre Mädels“ begrüßt Christina, die anfangs angesichts der reinen Damenrunde skeptisch war (“Nur Frauen? Die Hölle!“), enthusiastisch: „Mein Haus ist euer Haus!“ Und: „Meine Mädels, ich möchte, dass ihr für immer da bleibt!“

Auf dem Teller geht es weniger rustikal als erwartet zu. Gurkenkaviar, Fetamousse und Olivenstaub zeigen: Hier wird nicht einfach eine Taverna-Karte abgearbeitet. Die Appetithäppchen, Tsatsiki und Auberginenröllchen, sind so verführerisch, dass die Gäste am liebsten gar nicht erst zur eigentlichen Vorspeise übergehen möchten. Petra gerät ins Schwärmen: „Einfach traumhaft!“ Beim türkisen Aperitif gefällt Kathi der „schöne Farbverlauf“.

Christina zieht mit der Spitzenreiterin gleich

Auch Karin (59) staunt: Klischeehafterweise hatte sie ein „griechisches Tohuwabohu“ erwartet, bekommt aber überraschend viel Struktur serviert. Einziger kulinarischer Fauxpas: Die Kartoffeln zur Dorade sind allen zu hart. Das Dessert hingegen lobt Linda (37) begeistert als „matschig, saftig und zuckrig“. Na, dann!

Bleibt die Frage, ob die moderne Griechenlandreise auch auf der Punktekarte überzeugt. Zwischen Heimatliebe, Olivenstaub und großen Emotionen erhält Christina 36 Punkte und zieht mit Petra (55) gleich. Und Kathi? Die dürfte nach 52 bereisten Ländern endlich ein neues kulinarisches Kapitel aufschlagen! (tsch)