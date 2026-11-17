Unter dem Motto „Wir sagen Dankeschön“ lädt Moderator Giovanni Zarrella am Samstag, 21. November, um 20.15 Uhr zu einer neuen Ausgabe seiner Liveshow im ZDF ein. Neben zahlreichen bekannten Gesichtern aus der Musikbranche stehen dieses Mal vor allem Menschen im Mittelpunkt, die im Alltag ehrenamtlich Großes leisten. „Giovanni Zarrella würdigt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie stille Heldinnen und Helden des Alltags, die mit ihrem Engagement im vergangenen Jahr Großes bewirkt und für besondere Momente gesorgt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Howard Carpendale, Beatrice Egli, Matthias Reim und Anna-Carina Woitschack. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf Duette von Sonia Liebing und Bernhard Brink, Maite Kelly und Kerstin Ott, Peter Maffay und Johannes Oerding sowie der kölnischen Band Höhner und dem bayerischen Liedermacher Oimara freuen. Zudem haben sich Heinz Rudolf Kunze, Tim Bendzko sowie die Band PUR und der irische Superstar Ronan Keating angekündigt.

Ein besonderer Teil der Liveshow ist zudem eine musikalische Hommage zu Ehren der in diesem Jahr verstorbenen Sängerinnen Bonnie Tyler und Dolly Parton. Diesen Tribut gestaltet Giovanni Zarrella gemeinsam mit seiner Band und verschiedenen Gästen. Dabei kehren unter anderem Alexander Klaws und Juliette Schoppmann für ein gemeinsames Stück zurück - 23 Jahre, nachdem sie sich im Finale der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gegenüberstanden. (tsch)