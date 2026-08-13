„Groupies von deinem Dad abgesahnt?“Lucas Cordalis spricht über „legendäre Wohnung“ auf Mallorca

Joelina Drews (30) und Lucas Cordalis (59) kennen Mallorca von klein auf. Als Kinder der Schlagerstars Jürgen Drews (81) und Costa Cordalis (†75) verbrachten beide viele Sommer auf der Insel und vor allem am Ballermann - wenn auch mit ganz unterschiedlichen Erinnerungen.

Joelina Drews erzählt im Podcast „Drews Cordalis Petry - Kids Club“, sie sei bereits als Säugling zum ersten Mal auf der Lieblingsinsel der Deutschen gewesen und habe mit ihren Eltern später regelmäßig eine Wohnung direkt in El Arenal bezogen. Die Wohnung im Dachgeschoss habe sich über der berühmten Diskothek „Oberbayern“ befunden - und ist auch Lucas Cordalis ein Begriff. „Diese legendäre Wohnung, da habe ich auch noch die krassesten Erinnerungen dran“, berichtet er, erklärt jedoch an Joelina gewandt: „Aber ein bisschen andere als du.“

Der Sohn von Costa Cordalis sei damals noch in die Schule gegangen, habe seinen Vater aber regelmäßig begleitet, wenn dieser am Ballermann auftrat. Dabei ließ es offenbar auch Lucas ordentlich krachen: „Ich erzähl' dir jetzt nicht, was ich in der Wohnung oft gemacht habe“, erklärt der 59-Jährige lachend. Doch Joelina hat bereits eine Vermutung: „Hast du immer die Groupies von deinem Dad abgesahnt?“ „Ich verrate nichts, aber die Richtung stimmt schon“, gesteht Cordalis.

Lucas Cordalis über die Sommer auf Mallorca: „Es war eine richtig verrückte Zeit!“

„Es war eine richtig verrückte Zeit“, erinnert sich der Ehemann von Daniela Katzenberger. „Ich bin da hingeflogen und war die ganze Nacht wach, weil es so aufregend war. Ich war ja aus dem Schwarzwald, wo nichts passiert“, gibt Cordalis zu bedenken.

Der Ballermann habe dagegen einiges an Unterhaltung geboten: Damals seien jeden Abend „100 Leute“ ohne jedes Textil am Leib auf der Bühne des „Oberbayern“ gewesen, berichtet der 59-Jährige. Es habe sich dabei um ein Spiel gehandelt, bei dem die Kleidung von männlichen Gästen eingesammelt wurde.

„Das kannst du heute gar nicht mehr machen. Wie viele Leute würden sich da auf den Schlips getreten fühlen“, vermutet Cordalis. Mittlerweile gehe es an der Playa de Palma deutlich „reglementierter“ zu, findet der Sänger. „Heute gibt's auf Mallorca richtig viele Regeln. Das gab es damals alles nicht.“ (tsch)