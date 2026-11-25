Im November 1995 macht sich eine Siebenjährige aus Haldensleben auf den Weg zur Schule, so wie jeden Morgen. Doch das Mädchen kommt nie an seinem Ziel an, verschwindet und wird Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens. Zehn Jahre lang bleibt der Fall ungelöst, bis einzelne Haare und eine zuvor nie angewandte Methode den Täter überführen. In der neuen Ausgabe von „XY gelöst“ (Mittwoch, 25. November, 20.15 Uhr und vorab in der ZDF-Mediathek) greift Moderator Sven Voss den Fall auf.

Gegen 7.10 Uhr verlässt die damals Siebenjährige am 3. November 1995 ihr Zuhause. Sie macht sich auf den Weg zur Grundschule, die etwa 500 Meter entfernt liegt. Der Weg führt durch eine belebte Gegend - doch plötzlich verschwindet die Schülerin.

Vier Stunden später findet ein Autofahrer den Schulranzen des Mädchens sowie ihren Regenschirm an einer Landstraße, etwa 15 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Die alarmierte Polizei reagiert sofort, startet eine Öffentlichkeitsfahndung und macht mit Lautsprecherdurchsagen auf das Verschwinden des Mädchens aufmerksam. Kurz darauf melden sich zwei Jugendliche als Zeugen. Sie geben an, ein kleines Mädchen in Begleitung eines Mannes gesehen zu haben.

In zwei neuen Folgen der ZDF-True-Crime-Reihe „XY gelöst“ rollt Sven Voss schwierige Kriminalfälle aus der Vergangenheit nochmal auf: So auch den Mord an einer Siebenjährigen im Jahr 1995. (Bild: ZDF/Marcus von Kleist) Copyright: ZDF/Marcus von Kleist

Anita Lange, Kriminaldirektorin a. D. der Kripo Stendal war für den Fall als Ermittlerin im Einsatz. Sie erklärt in der ZDF-Sendung: „Wir sind von Anfang an von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.“ Die weite Entfernung zwischen dem Ort des Verschwindens und dem Fundort der persönlichen Gegenstände sei zu ungewöhnlich, betont sie.

Zwölf Tage später wird eine Kinderleiche entdeckt

Die Ermittlungen laufen nach dem Verschwinden der Grundschülerin auf Hochtouren. Von dem mutmaßlichen Täter wird ein Phantombild angefertigt. Zwölf Tage nach dem Verschwinden folgt die traurige Gewissheit: In einem abgelegenen Weiher wird ein blauer, verschnürter Müllsack gefunden. Michael Ulrich vom LKA Sachsen-Anhalt war damals als Ermittler vor Ort. Er erinnert sich: „Ich hab den Sack dann geöffnet, das sind natürlich Eindrücke, die man nicht vergisst.“ In dem Sack wird die gefesselte und geknebelte Leiche des Kindes gefunden.

Auch der Tatort kann kurze Zeit später ausgemacht werden. Auf einem Hochstand entdeckt ein Jäger Blutspuren und alarmiert die Polizei. Die findet vor Ort Teile der grünen Wäscheleine, mit der auch der Müllsack verschnürt worden war. Untersuchungen ergeben zudem, dass das Blut von der Siebenjährigen stammt. „Aus dem Verletzungsbild konnten wir ganz eindeutig auf ein ziemliches brutales Sexualdelikt schließen“, berichtet Ulrich.

„XY gelöst“ zeigt, wie der Mörder einer Siebenjährigen nach jahrelangen Ermittlungen doch noch überführt werden konnte. (Bild: ZDF/Marcus von Kleist) Copyright: ZDF/Marcus von Kleist

Das Ermittlerteam hofft, durch die am Tatort gesicherten Haare eine DNA feststellen zu können. Doch es gibt ein Problem: 1995 war es noch nicht möglich, an ausgefallenen Haaren eine DNA zu erheben. Zwar wurden auch ausgerissene Haare gefunden, diese führten allerdings zu keinem auswertbaren Ergebnis.

Die Ermittlungen laufen weiter, bis schließlich eine neue Methode im Jahr 2001 für Hoffnung sorgt. Mit dieser soll es möglich sein, die Merkmale einer DNA auch ohne eine Haarwurzel nachzuweisen. 17 gefundene Haare stehen den Ermittlern zur Verfügung und nach fast einem Jahr Auswertung steht fest: Ein Haar führt tatsächlich zu einem auswertbaren Ergebnis. Die DNA könnte nun mit der eines Tatverdächtigen abgeglichen werden.

Verurteilter Mörder stirbt im Gefängnis an Herzinfarkt

Am 9. Mai 2003, fast acht Jahre nach dem Verschwinden der Siebenjährigen, beginnt die allererste DNA-Reihenuntersuchung in Sachsen-Anhalt. Rund 2.400 Speichelproben werden gesammelt - und eine der abgegebenen Proben weist bei 4 von 5 Systemen eine Übereinstimmung mit der Kern-DNA des mutmaßlichen Täters auf. Jedoch könnte es sich dabei auch um einen Verwandten des Täters handeln.

Für endgültige Klarheit soll zehn Jahre nach dem Mord eine bis dato nie angewandte Methode sorgen: In der Rechtsmedizin Magdeburg untersucht man die mitochondriale DNA an den Proben. „Diese Form der Analytik ist nicht so allgemein gebräuchlich, aber sie hat die Eigenschaft, dass sie mütterlicherseits ganz weit vererbt wird“, erklärt Michael Ulrich. Anita Lange erinnert sich: „Das war eine neue Methode, die nur Professor Krause erstmals angewendet hat in einem Strafverfahren. Wir waren uns sicher, vielleicht kommen wir jetzt richtig zum Täter.“

15 Monate später steht fest: Auch die mitochondriale DNA weist auf die Speichelprobe hin. Die Polizei bekommt einen Durchsuchungsbeschluss. Beim Eintreffen der drei Beamten an der Wohnadresse des Verdächtigen ist die Überraschung groß: „Es war so eine große Ähnlichkeit mit dem Phantombild zu erkennen, dass die drei schon wussten: Das ist der“, berichtet Lange. Am 25. August 2005, beinahe zehn Jahre nach dem Mord an der Erstklässlerin, wird der Täter verhaftet. Er ist 48 Jahre alt und dreifacher Vater. Er gibt zu, in der Vergangenheit weitere Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen begangen zu haben. Am 7. April 2006 wird er zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Fast zwei Jahre später erliegt er im Gefängnis einem Herzinfarkt.

Anita Lange weiß: „Diese Aufklärung, die haben wir eigentlich der Untersuchungsmethode der Rechtsmedizin Magdeburg zu verdanken.“ Für sie sei der Fall der ermordeten Siebenjährigen ein besonderer gewesen. „Weil es ein Kind war, welches auf dem Schulweg war. Weil sie das ganze Leben noch vor sich hatte und ich persönlich auch immer daran denken musste: Es hätte auch dein Enkelkind sein können, das zur Schule geht“, erklärt Lange. „Das war für mich auch im Nachgang noch eine schwere Zeit.“ (tsch)