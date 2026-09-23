Nach 27 Jahren steht Oliver Petszokat alias Oli.P (48) wieder vor der GZSZ-Kamera - und jetzt ist klar, in welcher Rolle: Er kehrt als Ricky Marquart zurück, allerdings mit neuem Beruf. „Was ich schon verraten kann: Er arbeitet jetzt als Standesbeamter“, sagte Oli.P jetzt im Interview mit RTL. Zu sehen ist er am Mittwoch, 30. September, und Donnerstag, 1. Oktober, in den Folgen 8.619 und 8.620 um 19.40 Uhr bei RTL.

Der erste Drehtag in Potsdam-Babelsberg nach fast drei Jahrzehnten war für Oli.P ein Wechselbad der Gefühle: „Das Treppengeländer im Treppenhaus ist noch gleich. Das Gefühl beim Treppensteigen, das Geländer wieder in der Hand zu haben, hat mich total überrumpelt. Mir wurde klar, dass ich da locker 2.000 Mal hoch und runter bin.“

Ricky Marquart (Oli.P, Mitte) arbeitet inzwischen als Standesbeamter. (Bild: RTL / Anna Riedel) Copyright: RTL / Anna Riedel

Am meisten berührte ihn jedoch das Wiedersehen mit einem Mitarbeiter am Empfang, der schon in seiner ersten GZSZ-Zeit dort arbeitete: „Er war genauso emotional wie damals: 'Hey Oli!' Und ich: 'Hey André!' Es waren zwar 27 Jahre Pause, aber es war so, als ob man sich täglich grüßt.“

Oli P.: „Bin wahnsinnig dankbar“

Lange überlegen musste Oli.P bei der Anfrage nicht: „Für ein Comeback bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' gibt es keinen falschen Zeitpunkt. Es kam die Frage und ich habe gesagt: Hä, natürlich, na klar, das wird eine Gaudi, das wird richtig toll.“ Dass seine damals noch nicht einmal zweijährige Rolle bis heute so präsent ist, überrascht ihn selbst: Die Geschichten rund um Cora, Nico, Nataly und Ricky hätten für eine ganze Teenager-Generation eine prägende Zeit bedeutet.

Privat blickt Oli.P auf harte Jahre zurück: Bei seiner Frau Pauline (38) wurde ein Hirntumor in Golfballgröße entdeckt und 2020 operativ entfernt, seitdem folgen regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Die Erfahrung hat ihn nachhaltig geprägt: „Durch meine Frau weiß ich, wie es ist, wenn Gesundheit nicht da ist.“ Inzwischen geht er wieder positiv durchs Leben: „Ich denke mir immer: Mann, ich kann einfach nur glücklich sein. Für all das, was für meine Familie und für mich da ist, bin ich einfach wahnsinnig dankbar.“ (tsch)