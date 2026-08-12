GZSZ-Star Raúl Richter spricht in Datingshow über Seitensprung„Bin deswegen kein schlechter Mensch“

Er sei der „Superstar der diesjährigen Staffel“, wird Rául Richter vollmundig von Sophia Thomalla zum Auftakt der neuen „Are You The One - Realitystars in Love“ vorgestellt. „Er ist kein Superstar. Er ist ein Super-Fremdgeher“, korrigiert sein Mitstreiter Daymian Weiß. Das bestreitet der einstige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller nicht.

Bereits im „Sommerhaus der Stars“ hatte Rául Richter offen über seinen Betrug an seiner damaligen Partnerin Vanessa Schmitt gesprochen. Auch in der RTL-Datingshow macht er nun keinen Hehl aus seiner Vergangenheit. „Deswegen bin ich jetzt kein schlechter Mensch“, erklärt der Schauspieler (“Notruf Hafenkante“) seiner Mitkandidatin Michelle Radziejewski (bekannt aus „Der Bachelor“) - und räumt dann ein: „Ein bisschen schon.“

Dass er als waschechter Serienstar einmal bei einem Format wie AYTO landen würde, hätte er sich noch vor einem Jahr nicht vorstellen können. „Aber jetzt? Bin ich dermaßen am Start“, stellt er klar. Der Grund für seine Teilnahme sei simpel: „Ich bin halt das erste Mal Single.“ Dennoch wisse er „gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Ich habe unterschrieben und danach erst die Staffel AYTO geguckt.“

Sophia Thomalla: „Da unten funktioniert aber alles noch?“

Eine „Sonderstellung“ will Raúl Richter in der Sendung nicht haben. „Ich bin einer von allen - hoffentlich mit der höchsten Gage“, sagt er. Außer Frage steht, dass es sich bei ihm um den Teilnehmer mit dem höchsten Alter handelt. „Du bist ja mit 39 der älteste Kandidat ever“, merkt auch Moderatorin Sophia Thomalla gewohnt bissig vor versammelter Mannschaft an: „Deswegen muss die Frage gestattet sein: Da unten funktioniert aber alles noch?“

„Absolut“, erwidert der TV-Star - und tritt prompt ins Fettnäpfchen „Ich kann mit 39 jetzt die Töchter und die Mütter ...“ - „Ich würde dir raten, einfach aufzuhören zu reden“, empfiehlt ihm seine Sitznachbarin Alexandra Leonhard (“Beauty & The Nerd“). Auch die Schweizer Reality-Bekanntheit Francesca Brinley hat zu Raúl Richters Datingshow-Einstand nur eines zu sagen: „Peinlich.“

Zu sehen gibt es „Are You The One - Realitystars in Love“ immer mittwochs bei RTL+. (tsch)