„Habe es dreimal in nett versucht“Rea Garvey treibt Smudo bei „The Voice“ in den Wahnsinn

Schon bei „The Voice Kids“ begeisterte Bjorn Shabanaga einst mit seiner Stimme. Gleiches glückte dem mittlerweile 19-Jährigen nun auch bei „The Voice of Germany“ (freitags, 20.15 Uhr, SAT.1, samstags, 20.15 Uhr, ProSieben). Nachdem er eine tolle Version des Michael-Jackson-Hits „Human Nature“ dargeboten und einen Viererbuzzer abgesahnt hatte, munkelte Shirin David über Konkurrent Nico Santos: „Nico sieht seine Zukunft einfach an sich vorbeiziehen. Er sieht seinen neuen Konkurrenten.“

Mit seiner Interpretation von „Human Nature“ begeisterte Bjorn Shabanaga alle Coaches bei „The Voice of Germany“. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Während der Bjorn Honig ums Maul schmierte (“Bin unglaublich beeindruckt“), erinnerte Michi Beck den 19-Jährigen: „Du hast vielleicht mitgekriegt, wer sich mit weitem Abstand als Erstes umgedreht hat.“ Doch dann, als Nico Santos anbot, mit Bjorn zu singen, schwante dem Fanta-4-Sänger Böses: „Ach Gott, oh Gott!“ Nach einer wunderschönen, zweistimmigen Interpretation von „Man In The Mirror“ musste Smudo neidlos anerkennen: „Wir können uns alle um Kopf und Kragen labern.“

Michi Beck beklagt sich über Rea Garvey: „Es nervt einfach!“

Gar nicht schmeckte Smudo derweil, dass Rea Garvey ihm verbal reingrätschte: „Hör doch mal auf, Garvey. Ich rede gerade.“ Doch der Ire stichelte weiter: „Dann sing' was!“ Smudo entgegnete genervt, er könne nicht singen, machte aber kurzen Prozess mit dem unliebsamen Konkurrenten - und blockte ihn. Michi Beck schien das recht zu sein, hatte er doch eine klare Botschaft an Garvey in petto: „Es nervt einfach!“

Gespielt empört schaltete sich Nico Santos in die Diskussion ein: „Wow, das finde ich ja richtig unfair!“ Doch Smudo stand zu seinem Vorgehen: „Ich habe es doch schon dreimal in nett versucht.“ Gebracht hat der Block am Ende gar nichts. „Ihr seid wunderbare Coaches und habt so viel zu bieten“, setzte Bjorn an und entschied sich für Team Nico. „Hätten wir uns alles so was von sparen können“, resignierte Smudo derweil. Und Rea Garvey? Der beklagte sich: „Warum blockierst du mich?“ Smudo gab zurück: „Weil es eine Botschaft an dich ist ...“ (tsch)