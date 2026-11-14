„Habe mich lange rausgehalten“Matthias Brandt erklärt, warum er sich nun doch politisch äußert

Es ist kein geringes Ziel, das sich die Macherinnen und Macher der neuen ZDF-Serie „Terra X: Die Geschichte der Deutschen“ gesetzt haben. Nicht weniger als das der Frage „Was ist Deutschland“ möchte die Doku-Reihe nachgehen - und setzt dafür ganz früh an: Die erste Folge wirft einen Blick auf die Frühgeschichte.

Durch das ambitionierte TV-Projekt führt mit Matthias Brandt einer, der aufgrund seines Stammbaums eine ganz besondere Beziehung zu dem Gegenstand der Doku-Reihe hat: Denn von 1969 bis 1974 war es der Vater des Schauspielers, Willy Brandt, der die Geschicke Deutschlands als Bundeskanzler lenkte. „Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert“, bekundet Brandt in einem Gespräch mit der Agentur teleschau. „Ich bin da gewissermaßen hineingewachsen.“

Über Geschichte - gerade die Deutschlands - sei im Haushalt der Brandts „sehr konkret“ gesprochen worden. „Meine Eltern hatten ihre Erfahrungen aus der Nazizeit und dem Widerstand dagegen“, blickt Matthias Brandt zurück. „Mit diesen Geschichten sind wir aufgewachsen.“ Dennoch habe er „eine auffallend normale Kindheit“ gehabt. Es habe auch kein Druck bestanden, in die Politik zu gehen, wie der 65-Jährige betont: „Meine Begabungen lagen anders als die meines Vaters. Und weil ich zum Glück aus einer Familie stamme und nicht aus einer Dynastie, stand mir das offen.“

Matthias Brandt über politisches Engagement: „Es gibt viele Handlungsspielräume“

Auch wenn er eine Laufbahn in der Politik ausschlug, habe er immer ein politisches Bewusstsein gehabt, sagt Brandt gegenüber der teleschau weiter. „Anders wäre es gar nicht gegangen, so präsent war das bei uns.“ Und auch sein eigener Weg liefere „im besten Fall einen gesellschaftlichen Beitrag“, so der Schauspieler. So auch durch seine Mitarbeit an „Terra X“. Geschichtskenntnis und Geschichtsbewusstsein würden auch dabei helfen, mit der aktuellen politischen Lage „zurechtkommen“ zu können.

Trotz seines „herkunftsbedingten“ politischen Bewusstseins habe er es lange gemieden, sich politisch zu äußern, gibt Brandt zu: „Ich wusste, dass das sofort in einen Zusammenhang gesetzt wird, den es für mich gar nicht gab, und dass es ein Gewicht bekommt, unter dem ich nicht mehr für mich allein sprechen kann.“ Der frühere „Polizeiruf 110“-Ermittler: „Deshalb habe ich mich lange rausgehalten.“ Das habe sich inzwischen aber geändert, „weil ich die Entwicklung beunruhigend finde“.

Auch dass die „eigenen Einflussmöglichkeiten“ größer seien als oft angenommen, ist für den Schauspieler eine Lektion aus der Beschäftigung mit der Geschichte: „Wenn man sich anschaut, was das für Menschen waren und wie sie lebten, die unsere Geschichte veränderten, landet man immer wieder bei der Einsicht: Es gibt viele Handlungsspielräume.“

„Terra X: Die Geschichte der Deutschen“ ist ab Sonntag, 15. November, immer sonntags um 19.30 Uhr und dienstags um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Schon seit Montag, 9. November, stehen die fünf Folgen der ersten Staffel in der Mediathek zum Abruf verfügbar. Weitere Staffeln sind in Planung. (tsch)