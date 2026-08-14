Halle Berry sorgt auch an ihrem 60. Geburtstag für Staunen. Am 14. August wurde die Schauspielerin 60 Jahre alt. Doch von ihrem Alter scheint man ihr kaum etwas anzusehen. Was steckt hinter ihrem jugendlichen Aussehen?

Halle Berry macht aus ihren Beauty-Routinen jedenfalls kein großes Geheimnis. Immer wieder wird in Magazinen darüber berichtet, dass die US-Amerikanerin noch immer problemlos als Mitte 30 durchgehen könnte. Auch ihre Fitness und ihre nahezu faltenfreie Haut sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit.

Ein Blick auf Berrys Alltag zeigt: Hinter ihrem Aussehen steckt offenbar mehr als nur gute Gene. Auch exklusive Beauty-Behandlungen gehören zu Routine der Schauspielerin. Der „Kurier“ schreibt, dass Berry angeblich rund 9.000 Euro im Monat allein in die Pflege ihrer Brüste investiere. Doch auch von innen heraus möchte die Schauspielerin etwas für ihr Aussehen tun. Eine wichtige Rolle spielt dabei ihre Ernährung.

Bei Berry wurde bereits im Alter von 22 Jahren Diabetes festgestellt. Daraufhin stellte sie ihre Ernährung um und wechselte zu einer ketogenen Diät. Dabei handelt es sich um eine sehr fettreiche und extrem kohlenhydratarme Ernährungsweise. „Meine Ärzte sagten mir, ich muss darauf achten, was ich esse, um gesund zu bleiben - also nahm ich mir das zu Herzen“, schrieb Berry in einem Artikel für „Women's Health“.

Berry möchte für immer auf Zucker verzichten

Die Ernährungsumstellung habe für sie dabei noch weitere Vorteile gebracht. Sie habe ihr „viel Energie gegeben“ und ihr geholfen, ihr Gewicht zu halten und „in Form zu bleiben“. Zucker möchte Berry deshalb nach eigenen Angaben nicht mehr essen. Und auch für die Haut könnte der Verzicht einen positiven Effekt haben, denn Zucker lässt die Haut laut Medizinern altern.

Doch nur auf die Ernährung verlässt sich die Schauspielerin nicht. Bewegung gehört ebenfalls fest zu ihrer Routine. Nach eigenen Angaben trainiert Berry viermal pro Woche mit einem Personal-Trainer. Dabei setzt sie unter anderem auf Zirkeltraining. „Ich mache fünf bis sechs Übungen im Zirkeltraining“, verriet Berry in einem weiteren Artikel für Women's Health. Für Berry geht es beim Sport allerdings nicht nur um eine gute Figur. „Ich glaube, dass Gesundheit und Wellness das sind, worum es bei Schönheit wirklich geht“, ist sie sich sicher.

Und dann gibt es da noch einen Beauty-Tipp, der etwas ungewöhnlicher klingt: Knochenbrühe. Berry trinke diese regelmäßig und schwört offenbar auf den darin enthaltenen Kollagen. „Nimm die Knochen und koche sie 24 Stunden lang. Dann trinkst du die Brühe. Darin ist so viel Kollagen enthalten - das ist verrückt“, verriet Halle Berry 2018 dem Magazin „Extra“. Für die Schauspielerin ist die Brühe sogar die „Geheimwaffe“, die ihr geholfen habe, „dem Alter zu trotzen und sich jünger zu fühlen als sie es ist“.

Von Schönheitswettbewerben zur Schauspielerei

Berrys Karriere begann mit zahlreichen Schönheitswettbewerben. Mit 18 Jahren entschied sie sich zunächst für ein Journalistik-Studium, das sie nach einem Praktikum jedoch wieder abbrach. Stattdessen wagte sie den Schritt in die Schauspielerei. Nach ersten Rollen in Filmen wie „X-Men“ und „Passwort: Swordfish“ gelang ihr 2001 mit „Monster's Ball“ der große Durchbruch. Ein Jahr später war sie an der Seite von Pierce Brosnan in „James Bond - Stirb an einem anderen Tag“ als Geheimagentin der NSA zu sehen. Ihr neuster Film ist der Krimi-Thriller „Crime 101“, der im Februar dieses Jahres in den Kinos startete.

Auch privat hat sich bei Berry viel getan. 2008 brachte sie ihre Tochter Nahla Ariela zur Welt, fünf Jahre später folgte ihr Sohn Maceo Robert. Im Februar 2026 gab Berry außerdem bekannt, dass sie sich mit dem Musiker Van Hunt verlobt hat. Die beiden sind seit fast sechs Jahren liiert. (tsch)