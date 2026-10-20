„Haltet euch fest!“Michelle kündigt große Typveränderung an

Auf Instagram hat Sängerin Michelle (54) ihre Fans mit einer radikalen Ankündigung überrascht. Wie die Sängerin erklärt, will sie sich am Dienstag von ihren blonden Haarlängen trennen und ihre Haare auf einen Zentimeter kürzen.

Dieses Jahr hatte sich die Sängerin nach mehr als 30 Jahren Musikkarriere von der Bühne verabschiedet. An dieser Entscheidung halte sie weiter fest und wolle mit ihrer Typveränderung nun einen neuen Lebensabschnitt markieren. Ein ähnliches Gefühl habe sie in der Vergangenheit nach ihren Schwangerschaften verspürt, erklärt die 54-Jährige. Sie habe danach immer den Impuls verspürt, „ich muss meine Haare kurz machen oder ich muss meine Haare verändern, wenn sie eh schon kurz waren“.

In ihrer Naturhaarfarbe Dunkelbraun trägt Michelle ihre Haare schon lange nicht mehr. Stattdessen zeigte sie sich stets mit blonden Haaren. Mittlerweile ist bei der Sängerin jedoch ein starker grauer Ansatz zu sehen. Eine Entwicklung, an der die Musikerin offenbar Gefallen findet: „Leute, soll ich euch was sagen? Ich liebe es!“, stellt sie klar.

Michelle bittet Fans: „Bitte geht respektvoll miteinander um!“

Sie wolle ihre Haare künftig nicht mehr nachblondieren, ihre Haarlängen jedoch auch nicht grau färben. Daher habe sie sich dafür entschieden, „dass ich meine Haare abmache“. Die Ex-Partnerin von Matthias Reim wolle sich jedoch nicht nur von ihren Längen trennen, sondern ihre Haare „einmal - haltet euch fest - komplett“ abschneiden. „Ich mache meine Haare komplett kurz, auf einen Zentimeter“, so Michelle.

Dass sie sich für diese drastische Veränderung entschieden hat, habe zwei Gründe. Zum einen habe sie das Gefühl, „dass in diesen Haaren so viel Energie steckt, die ich nicht mehr haben möchte.“ Außerdem seien ihre grauen Haare nun schon „so schön rausgewachsen, dass ich sie jetzt erst mal so kurz schneide“.

Mit negativen Reaktionen rechnet die Sängerin bereits jetzt: „Ich weiß aber, dass da wieder sehr viele Menschen schreiben werden: Jetzt dreht sie völlig durch, die hat 'n Rad ab, die spinnt.“ An ihrer Entscheidung ändere dies jedoch nichts. Sie richtet dennoch einen eindringlichen Appell an ihre Community: „Ihr könnt alle eure Meinung haben, aber bitte geht respektvoll miteinander um!“

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