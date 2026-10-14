Hannes Ringlstetter„Wenn Kultur plötzlich keinen Wert mehr hat, dann wird die Gesellschaft hohl“

Hannes Ringlstetter sieht die ungebremste Ausbreitung von KI-generierten Inhalten in künstlerischen Bereichen kritisch: „Der Wert von Kultur ist, dass sie erschaffen wird“, erklärt der Schauspieler, Kabarettist und Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: „Und wenn Kultur plötzlich keinen Wert mehr hat, dann wird die Gesellschaft hohl.“ Die Gesellschaft, so fährt Ringlstetter fort, verrohe ohnehin schon: „Heute sagen Menschen Dinge, von denen es vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen wäre, dass sie jemand sagt.“

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz stört ihn jedoch nicht nur im professionellen Bereich: „Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum plötzlich jede und jeder seine Geburtstagseinladungen von der KI gestalten lässt. Man sieht doch, dass das Ergebnis hässlich ist!“ Der 56-Jährige fährt fort: „Meine Sorge ist, dass uns durch diese Verhässlichung durch die Technik letztlich auch unser Stil und unser Geschmack abhandenkommt.“ Denn: „Authentische Musik wird von Menschen geschaffen, die dafür wahnsinnig viel Zeit, Leidenschaft und Geld hineininvestieren.“

Neue Folgen „Hubert ohne Staller“

Seit der neunten Staffel von „Hubert ohne Staller“ betreibt Yazid eine Bäckerei mit Café. (Bild: ARD/Thomas Neumeier) Copyright: ARD/Thomas Neumeier

Dass Streamingportale, die die Künstlerinnen und Künstler ohnehin schon schlecht bezahlen, nun auch noch von der KI überspült würden, mache den Markt „immer komplizierter oder zumindest wirtschaftlich schwieriger“. Der Musiker stellt klar: „So lange die Menschen noch auf Konzerte gehen, mache ich mir noch keine Sorgen, dass wir die Kultur verlieren. Aber wenn sich die Menschen durch die wirtschaftliche Lage irgendwann keine Konzertbesuche mehr leisten können, wird es schwierig. Davor habe ich schon Sorge!“

Sein neues Album „Bellavista“ bewirbt er wohl auch deshalb mit dem Versprechen „Alles live, alles handgemacht, ganz ohne KI“. Das Album, auf dem auch die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis in einem Song zu hören ist, erscheint am 23. Oktober.

Als Schauspieler ist Hannes Ringlstetter ab sofort wieder als Yazid in der Vorabend-Serie „Hubert ohne Staller“ zu sehen. Ab Mittwoch, 14. Oktober (wöchentlich, 18.50 Uhr, im Ersten und in der Mediathek) laufen die noch unausgestrahlten Folgen der 13. Staffel, gefolgt von der neuen 14. Staffel. (tsch)