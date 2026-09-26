Hans Sigl reagiert baff auf „Let's Dance“-Anekdote„Frechheit! So was sagt man einer Katja Burkard nicht.“

Vor elf Jahren nahm Katja Burkard an der achten Staffel von „Let's Dance“ teil und erreichte den siebten Platz. „Immerhin, hätte ich nie gedacht“, lacht die Moderatorin im neuen Podcast von Hans Sigl „Betreff: Leben - die Sprechstunde mit Hans Sigl“. Allerdings verrät die heute 61-Jährige dem „Bergdoktor“-Star auch: „Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich alt bin.“

Mit damals 50 Jahren sei sie die älteste Teilnehmerin gewesen. Die anderen hätten ihre Choreografien alle nach zwei Tagen einstudiert, erinnert sich die „Punkt 12“-Moderatorin. „Ich war da wirklich wie die Idiotin. Ich konnte mir diese Schritte nicht merken und dann habe ich irgendwann meinen Profitänzer gefragt und habe gesagt: 'Woran liegt das denn?' (...) Und dann hat der auch damals zu mir gesagt: 'Ja, du bist schon älter, die Jüngeren kapieren das schneller'“, berichtet sie.

„So etwas sagt man einer Katja Burkard nicht“

Ihre Reaktion: „Ja, danke dafür, aber wahrscheinlich hast du recht.“ Katja Burkard nahm mit dem Profitänzer Paul Lorenz bei „Let's Dance“ teil. Von dessen deutlichen Worten zeigt sich Hans Sigl in seinem Podcast entsetzt: „Das ist ja eine Frechheit.“ Der 57-Jährige meint: „So etwas sagt man einer Katja Burkard nicht.“

Insgesamt blickt Katja Burkard allerdings positiv auf ihr Erlebnis in der RTL-Show: „Das war eine so tiefgreifende Erfahrung, was das Tanzen mit einem macht.“ Ihrem Gesprächspartner empfiehlt sie: „Hans, du musst da auch mitmachen.“ Der österreichische Schauspieler, der seit 2008 die Hauptrolle des Martin Gruber in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ spielt, entgegnet jedoch sofort: „Da habe ich so leider gar keine Zeit.“ Sein Argument: Die „Bergdoktor“-Dreharbeiten würden sich mit denen von „Let's Dance“ überschneiden. Katja Burkard bleibt trotzdem hartnäckig: „Das sind drei Monate, die musst du dir freischaufeln. Man könnte ja auch davon ausgehen, man gewinnt das.“ (tsch)