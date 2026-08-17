Harrison Ford kündigt neues „Indiana Jones“-Projekt an - doch es ist kein Film

Nicht viele Schauspielerinnen und Schauspieler können von sich behaupten, früh in ihrer Karriere gleich zwei derart ikonische Charaktere verkörpert zu haben, wie Harrison Ford 1977 und 1981. In diesen Jahren nämlich schlüpfte die Hollywood-Legende erstmals in die Haut von Han Solo für den heute als ersten „Star Wars“-Film bekannten „Krieg der Sterne“ sowie in die von Indiana Jones im ersten Film der nach dem Helden benannten Abenteuer-Reihe. 2019 beziehungsweise 2023 spielte der heute 84-Jährige seine Paraderollen zum letzten Mal.

Mit einer Rückkehr von Solo oder Jones ist eher nicht zu rechnen. Fans des mit Mundwerk und Peitsche schlagfertigen Archäologen hatten nun jedoch kurz Grund zur Hoffnung: Ein neues Projekt aus dem „Indiana Jones“-Universum kündigte der einstmalige Hauptdarsteller höchstpersönlich an. Die Schlussfolgerung, es könne sich um einen neuen Film der Reihe handeln - mit oder ohne Ford - lag da nahe.

Indiana Jones kommt nach Disney World

Wer sich entsprechende Hoffnungen gemacht hatte, dürfte allerdings bitter enttäuscht worden sein: Kein Film für die große Leinwand war es, den der Schauspieler bei der Disney-Messe D23 ankündigte, und auch keine Serie für den Firmen-eigenen Streaminganbieter Disney+. Wer in den Genuss des neuesten „Indiana Jones“-Projekts kommen möchte, muss sich statt ins Kino auf den Weg nach Florida machen: nach Disney World!

Denn in dem populären Freizeitpark wird die neue Attraktion zu finden sein, genauer gesagt in dessen Themenbereich „Animal Kingdom“. Dort soll Besucherinnen und Besucher künftig ein Abenteuer ganz nach Vorbild der Filmreihe erwarten. Fans dürfen sich auf eine aufwendige Inszenierung freuen, nähere Details gibt Disney bisher jedoch nicht preis.

Der letzte „Indiana Jones“-Film erschien 2023 und stellte Harrison Fords Abschied von der Rolle dar. Der Film wurde weder den Erwartungen Disneys noch denen vieler Fans gerecht und floppte an den Kinokassen. (tsch)