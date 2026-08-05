Ein Hauch von Hogwarts in der Altstadt: Rupert Grint, international bekannt durch seine Rolle als Ron Weasley in den „Harry Potter“-Verfilmungen, hat mit seiner Familie einen Ausflug ins nordrhein-westfälische Monschau unternommen. An der Seite von Daniel Radcliffe und Emma Watson wurde er durch die Filmreihe weltweit bekannt.

Der britische Schauspieler kehrte in einem Restaurant eines örtlichen Hotels ein. Kellnerin Cindy Wiedemann bediente den Prominenten und erkannte ihn beim Servieren der Getränke.

Rupert Grint in Monschau: Kellnerin beschreibt den großen Moment

Den Moment beschreibt sie so: „Ich gehe an den Tisch und habe die Getränke und gucke ihn an und denk mir so: ,Oh, den kennst du doch.‘ Ich bin aber ganz cool geblieben“, schildert die Mitarbeiterin. Erst im Anschluss berichtete sie ihren Kollegen aufgeregt: „Da sitzt Rupert Grint!“

Laut ihren Angaben bestellte der Weltstar Schnitzel und Bier, für die Kinder gab es Spaghetti Bolognese. Das Personal erlebte den Star als nahbar und aufgeschlossen. Auch die Bitte um ein Erinnerungsfoto erfüllte er gerne. „Er hat sich irgendwie gefreut, dass wir gefragt haben. Also nicht so typisch dieses: ,Ach nee, schon wieder so ein Groupie.‘“

Über die genauen Beweggründe für den Aufenthalt in der Eifel ist nichts bekannt. Die historische Kulisse Monschaus mit ihren schmalen Gassen bot dem 37-Jährigen jedenfalls den passenden Rahmen für den unaufgeregten Besuch.

Auch andere Stars besuchen die Eifel

Nicht nur Rupert Grint gönnt sich eine Auszeit in der Eifel: Auch andere internationale Stars kamen bereits in die Region. Hollywood-Star Patrick Dempsey („Grey’s Anatomy“) war 2013 im Rahmen seiner Motorsport-Leidenschaft am Nürburgring zu Gast.

Michael Fassbender, bekannt aus der „X-Men“-Reihe, verband 2018 und 2019 seine Rennfahrer-Ambitionen mit Aufenthalten an der Eifel-Rennstrecke. Weltstar Nana Mouskouri verbrachte 2018 im Zusammenhang mit dem Monschau Festival Zeit in der Eifel und übernachtete im Kloster Steinfeld. (jag)