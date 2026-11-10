„Hat für mich keine Bedeutung“Keira Knightley überrascht mit „Tatsächlich... Liebe“-Geständnis

Es ist die vielleicht berühmteste Szene des Weihnachtsklassikers „Tatsächlich... Liebe“: Juliet, gespielt von Keira Knightley, und ihr Mann Peter (Chiwetel Ejiofor) sitzen zu Hause vor dem Fernseher, als es an der Haustür klingelt. Sie öffnet, und vor der Tür steht Mark (Andrew Lincoln), Peters bester Freund. Mark hat das Geständnis mitgebracht, in Juliet verliebt zu sein - und mehrere große Pappkarten, auf denen er ihr seine Liebe beichtet. Peter unterdessen bekommt von all dem nichts mit.

Die Szene wurde vielfach parodiert und ist längst ein bekanntes Meme. Nur für Keira Knightley selbst hat sie offenbar keine Bedeutung. Wenn Fans die Szene zitierten, wisse sie damit nichts anzufangen, sagte Knightley jetzt in einem Interview mit „Heart“: „Ich weiß, dass die Leute einen bestimmten Gesichtsausdruck haben und dann bestimmte Dinge zu mir sagen, und ich weiß, dass sie damit aus 'Tatsächlich... Liebe' zitieren, aber ich weiß nicht wirklich, was das ist. Für mich hat das keine Bedeutung.“

Bereits vor zwei Jahren hatte Knightley in einem Interview mit der „Los Angeles Times“ gesagt, einer der wenigen bleibenden Eindrücke, die sie von der Szene habe, sei, dass sie „gruselig“ und „ein bisschen wie Stalking“ gewirkt habe.

„Tatsächlich ... Liebe“-Premiere: „Damals war ich 18“

In dem „Heart“-Interview gesteht Knightley nun auch, den Film seit 23 Jahren nicht mehr gesehen zu haben. „Ich habe 'Tatsächlich ... Liebe' seit der Premiere nicht mehr gesehen - damals war ich 18“, sagte Knightley. „Ich glaube also, ich bin diejenige, die den Film von allen am wenigsten kennt.“

„Tatsächlich... Liebe“ (2003) ist eine romantische Weihnachtskomödie, die mehrere miteinander verwobene Liebesgeschichten in London erzählt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem ein frisch gewählter Premierminister, der sich in eine Mitarbeiterin verliebt, ein Mann mit unerwiderten Gefühlen für die Frau seines besten Freundes, ein Witwer, der seinem Sohn bei der ersten Liebe hilft, und ein Schriftsteller, der in Frankreich eine neue Liebe findet. Regie führte Richard Curtis.

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