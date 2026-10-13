„Hat mich gestört“Daniel Katzenberger unterzog sich intimen Schönheitseingriff

Daniel Katzenberger (40) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen - und so überrascht es kaum, dass die „Katze“ auch bei dem Thema Schönheitsoperationen kein Tabu kennt.

In der Vergangenheit sprach sie bereits offen über Eingriffe wie ihre Brustvergrößerung. Nun hat sich die ehemalige „Goodbye Deutschland“-Auswanderin erneut einer Operation unterzogen. Jedoch nicht an der Brust, sondern im Intimbereich. Die 40-Jährige ließ eine sogenannte Labioplastik durchführen.

Gegenüber „Bild.de“ erklärte sie zu ihren Beweggründen: „Ich bin ja immer viel auf dem Trampolin unterwegs und als ich irgendwann das Gefühl hatte, dass die so nachwippen, wie so ein alter Teebeutel, da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen.“ In den vergangenen Jahren verlor die TV-Blondine durch ihre neu entdeckte Leidenschaft, das Krafttraining, viel an Gewicht. In der Folge habe sie feststellen müssen: „Wenn du abnimmst, nimmst du überall ab.“

Daniela Katzenberger litt nach Eingriff unter starken Schmerzen

Die Kosten ihrer Operation lagen demnach bei 3.000 Euro. Es sei eine Entscheidung zwischen einer neuen Handtasche und dem operativen Eingriff gewesen, witzelt Katzenberger. „Ich hab mich für meine Lippen entschieden, weil es mich gestört hat.“

Die Nachwehen der Operation bekam die 40-Jährige dann ausgerechnet beim gemeinsamen Campingurlaub mit der Familie zu spüren: „Ich bin beim Pipi machen jedes Mal zehn Tode gestorben, weil das durch die Narbe so weh tat“, erinnert sich Katzenberger, die angibt, auf dem Campingplatz „zwischen Zelten und Wohnmobilen herumgehumpelt“ zu sein.

Den Eingriff bereue sie dennoch nicht. Sie erklärt: „Klar sehen die nur ich und Lucas, aber das sind immerhin schon zwei Menschen, für die es sich lohnt, gut auszusehen.“ (tsch)