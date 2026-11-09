„Hauptsache bunt und fröhlich“Alexandra Hofmann spricht über ihre ideale Trauerfeier

Alexandra Hofmann ist für ihre positive Ausstrahlung bekannt. Früher stand sie gemeinsam mit ihrer Schwester Anita auf der Bühne. Heute ist sie als Solokünstlerin unterwegs. Ihre Musik ist dabei stets von Lebensfreude und guter Laune geprägt. In einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sprach sie nun ausführlich über etwas, das einen starken Kontrast zu ihrem musikalischen Image bildet: das Sterben. Sie sei „ein bunter, manchmal auch ziemlich verrückter Vogel“, beschreibt sie sich darin. Was das mit ihrer Sterblichkeit zu tun hat? Die 52-Jährige wünscht sich, dass ihre Beerdigung ganz und gar dem entspricht, „wie ich mein Leben auch gelebt habe“.

Eine klassische Trauerfeier in Schwarz kommt für den Schlagerstar nicht infrage. Stattdessen hat sie ganz andere Wünsche: „Entweder eine schöne Gartenparty zu Hause oder mit Blumenkränzen im Haar im Friedwald um einen Baum tanzen! Hauptsache bunt, fröhlich und mit ganz viel Liebe.“ Auch von ihren Trauergästen hat die Sängerin eine klare Vorstellung: „Alle sollen bunt kommen“, betont sie.

Alexandra Hofmann glaubt an ein Leben nach dem Tod

Nicht weniger persönlich sind ihre Gedanken zu ihrem idealen letzten Tag. Diesen möchte die Sängerin am liebsten „mit meinen Lieben“ verbringen. Sie wünscht sich gemeinsame Stunden mit ihrer Familie. Dazu gehören viel Lachen und ein gemütlicher Abend mit gutem Essen. Vielleicht würde sie auch ein Gläschen Wein trinken. Am wichtigsten aber wäre es der Sängerin, ihrer Familie und ihren Freunden noch einmal zu sagen, wie gern sie sie habe und sich dafür bedanken, wie sie ihr Leben bereichert haben.

Alexandra Hofmann glaubt auch an ein Leben nach dem Tod. „Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Energie mit dem Tod nicht einfach verschwindet, sondern in irgendeiner Form weiterexistiert“, stellt sie klar. „Vielleicht auf einer anderen Ebene, die wir mit unserem Verstand gar nicht begreifen können.“

Umso wichtiger ist es Hofmann, mit Zufriedenheit auf das eigene Leben zurückblicken zu können. Sie möchte sich nicht mit unerfüllten Wünschen und verpassten Gelegenheiten beschäftigen müssen. Dabei stellt sie sich Fragen wie: „Habe ich meine Träume gelebt? Habe ich die Dinge gemacht, die mir wichtig waren? Oder denke ich: Mist, das wollte ich doch noch erleben!“ Aus ihren Gedanken zieht die Sängerin eine klare Botschaft: „Verschiebt eure Träume nicht auf irgendwann. Lebt euer Leben heute, hier und jetzt!“ (tsch)