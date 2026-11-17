Der 53-Jährige ist streng gläubiger Katholik. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Ungläubige Blicke bei den Hofdamen von Bauer Stefan: Als der 53-Jährige Lehrerin Sandra und Krankenschwester Sarah sein Haus zeigt, sind die beiden Single-Frauen sprachlos: Dass der Landwirt viel Wert auf seinen katholischen Glauben legt, hatte er schon beim Scheunenfest betont. Sein Geschenk für die Damen: ein personalisierter Rosenkranz zum Beten.

Doch das war nur der Anfang, wie sich bei der Hausführung herausstellt: In jedem Raum stehen Heiligenfiguren und Madonnenstatuen und es gibt sogar einen kleinen Altar. Doch damit nicht genug: Über seinem Bett hängt eine große Jesusfigur aus Holz. Die 48-jährige Sarah ist irritiert: „Schwierig ... da kommt man sich schon ein bisschen beobachtet vor.“ Konkurrentin Sandra reagiert ähnlich überrascht: „Da musste ich erst mal schlucken! Alles ein bisschen too much.“

Hofdame Sarah findet die kirchliche Inneneinrichtung „schwierig“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Stefan plaudert derweil freudig aus, dass es sich bei seiner Schlaffstatt um sein Bett aus Kinderzeiten handelt - entsprechend klein ist es. Während Sandra verwirrt ist (“Das war eine nicht so schöne Überraschung“), muss Sahra grinsen: „Das hat mich ans Bett von Pumuckl erinnert“, sagt sie. Stefan erklärt sich aber bereit, im Fall einer Beziehung in ein Doppelbett zu investieren - immerhin!

Bauer versichert: „Bin kein Jungmann!“

Die Hofdamen erkunden das Zuhause des Landwirten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bei einem anderen Thema zieht er jedoch eine klare Grenze: „Vor der Ehe sollte man sowieso nicht gemeinsam schlafen“, erklärt er den beiden Hofdamen. Die gucken ihn mit ungläubigen Blicken an: „Ist das jetzt dein Ernst?“, fragt Sarah nach. Der Bauer unbeirrt: „Ja, bei uns im katholischen Glauben ist das so.“ Stefan: „Da mache ich keine Kompromisse.“

Hofdame Sandra ist von den Lebensumständen des Bauern „überrascht“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die 48-jährige Sarah beschäftigt diese Aussage merklich. Noch einmal hakt sie beim Bauern nach: „Aber du warst ja noch nie verheiratet ...?“ Dem sich daraus ableitenden Verdacht widerspricht der 53-Jährige: „Also, ich bin jetzt kein Jungmann!“

Für die 55-jährige Sandra ist der Bauer trotz seiner Enthaltsamkeit vor der Ehe weiterhin im Rennen: Für sie komme eine Partnerschaft auch unter diesen Bedingungen „erstmal infrage“, sagt sie.

Bei Konkurrentin Sarah scheinen hingegen die Alarmglocken zu läuten - passt die spirituelle Single-Frau wirklich zu dem streng katholischen Bauern? Die nächsten Folgen von „Bauer sucht Frau“ (montags und dienstags auf RTL und vorab auf RTL) werden es zeigen. (tsch)