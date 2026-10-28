„Haustausch“Darum geht es in der schwedischen Thrillerserie

Adam (Jakob Oftebro) und Scarlett (Emma Appleton) wollen wieder mehr Romantik in ihre Beziehung bringen. (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Kaum sind Carl (Fares Fares) und Helene (Frida Gustavsson) in Sizilien angekommen, steht die Polizei vor ihrer Tür und fragt nach einem Alibi. (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

„Haustausch“ - der Titel der neuen schwedischen Netflix-Miniserie (ab Freitag, 30. Oktober, abrufbar) dürfte so manchen Filmfan sogleich an den modernen Weihnachtsklassiker „Liebe braucht keine Ferien“ denken lassen, jene romantische Komödie, in der Kate Winslet ihr kuscheliges Cottage auf dem englischen Land gegen die Villa von Cameron Diaz in Hollywood tauscht, woraufhin beide Frauen die große Liebe finden. Mit Romantik ist es in der vierteiligen Psychothrillerserie (Drehbuch: Amanda Högberg und Axel Stjärne, Regie: Kasper Barfoed) nach dem Bestseller von Stefan Ahnhem jedoch nicht weit her.

Adam (Jakob Oftebro) und Scarlett (Emma Appleton) entdecken in ihrem Ferienhaus eine Überwachungskamera in der Küche. Haben Carl und Helene sie angebracht, um sie zu beobachten? (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Dabei fängt es durchaus vielversprechend an, als Carl (Fares Fares, „Erbarmen“) und Helene (Frida Gustavsson, „Vikings: Valhalla“) ihr Traumhaus im Stockholmer Schärengarten für ein paar Urlaubswochen gegen das von Adam (Jakob Oftebro, „Hamilton“) und Scarlett (Emma Appleton, „The Witcher“) in Sizilien tauschen. Ob es nicht seltsam sei, dass sie die Besitzer ihres Feriendomizils gar nicht kennen, fragt Scarlett Adam dennoch ein wenig besorgt. Das sei doch gerade das Besondere an einem Haustausch, entgegnet Adam: in einem Traumhaus zu leben, ohne die Besitzer treffen zu müssen. Carl und Helene wiederum freuen sich in Italien auf ihren letzten Urlaub zu zweit mit jeder Menge Dolce Vita, ehe ihr erstes Kind zur Welt kommt.

Jede Lüge hinterlässt eine Spur ...

Auch Carl (Fares Fares) und Helene (Frida Gustavsson) fühlen sich zunehmend unwohl in ihrem vorübergehenden Traumanwesen in Sizilien. Eine tote Ratte im Pool, dann der Mordverdacht - treibt hier jemand absichtlich ein Spiel mit ihnen? (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Alles könnte so schön sein, doch der Traumurlaub von Carl (Fares Fares) und Helene (Frida Gustavsson) wird immer mehr zum Albtraum. Wem können sie trauen - und können sie es einander noch? (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Adam (Jakob Oftebro) macht immer mehr seltsame Entdeckungen im sizilianischen Domizil von Carl und Helene. Was geht hier vor sich? (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Doch der englische Titel der Serie verrät es bereits: „A Couple of Lies“ - auf Deutsch zweideutig „Ein paar Lügen“, aber auch „Ein Paar voller Lügen“ - werden die anfängliche Romantik schon bald im Keim ersticken. Beide Häuser scheinen Geheimnisse ihrer Besitzer zu bergen, Betrügereien und Affären, die die beiden Traumurlaube zum Urlaubsalbtraum umkehren.

Carl (Fares Fares) und Helene (Frida Gustavsson) wollen noch einmal einen romantischen Urlaub zu zweit verbringen, bevor ihr Kind zur Welt kommt. (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Je mehr die Paare ihre vorübergehenden Domizile erkunden, desto mehr Erschreckendes fördern sie zutage. Scarlett entdeckt in der Küche etwa eine Überwachungskamera - beobachten ihre Tauschpartner sie etwa? Bei Carl und Helene in Sizilien wiederum steht, kaum angekommen, die Polizei vor der Tür und fragt die beiden nach einem Alibi.

„Jede Lüge hinterlässt eine Spur“, heißt es im Trailer, und „Jedes Geheimnis hat einen Preis“. Plötzlich hinterfragen die vier Urlauber ihre jeweiligen Partner, Misstrauen breitet sich aus, wer kann wem noch glauben und vertrauen? Das Idyll der in perfekte Postkartenbilder gesetzten Urlaubsorte zerbröckelt zusehends. Treibt ein Dritter ein perfides Psychospiel mit den beiden Paaren? Es scheint fast so. Nur: wer und weshalb? (tsch)