Nach dem überraschenden Tod von Hayden Panettiere läuft die Suche nach der Todesursache. Am späten Montagabend (17. August) hat sich die Gerichtsmedizin von Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina erstmals offiziell zum Tod von Hayne Pendleton geäußert – auch über die Umstände ihres Todes.

Wie aus einer dem US-Magazin „Entertainment Weekly“ vorliegenden Mitteilung hervorgeht, gab es einen Notruf. Dabei soll angeblich auch das Wort „Überdosis“ gefallen sein. Gegen 13:51 Uhr Ortszeit fanden die Rettungskräfte die Mutter einer Tochter leblos vor. Laut dem US-Magazin stimmt die im Bericht genannte Adresse mit den Judson Mill Lofts überein, wo sich die Schauspielerin vorübergehend aufgehalten hatte.

Hayden Panettiere gestorben – Obduktion beendet

„Das Rettungspersonal leitete erweiterte Maßnahmen zur Wiederbelebung ein; die Reanimation blieb jedoch erfolglos, und die Person wurde um 14:32 Uhr für tot erklärt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Unterdessen wurde die Obduktion der Leiche bereits einen Tag nach dem Tod der Schauspielerin abgeschlossen. Die Todesursache wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Hayden Panettiere ist tot: Keine Anzeichen auf Gewalteinwirkung

Nach Angaben der Behörde gebe es bislang keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Es wurden keine Verletzungen festgestellt, die zu ihrem Tod beigetragen haben könnten.

„Die Todesursache und der Todeszeitpunkt stehen noch aus, bis weitere Untersuchungen und zusätzliche Analysen abgeschlossen sind. Die Ermittlungen laufen weiter“, zitiert „Entertainment Weekly“ aus der Erklärung. Weitere Einzelheiten sollen nicht veröffentlicht werden.

Die aus Serien wie „Heroes“ und „Nashville“ bekannte US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Ihr Vater bestätigte dem Sender ABC den „tragischen Verlust unserer geliebten Hayden“. Sie habe allen, die sie gekannt hätten, sowie Millionen Zuschauern „unermessliche Liebe und Freude“ gebracht, hieß es in einer Erklärung.

Die Umstände ihres plötzlichen Todes sorgen in den sozialen Medien für heftige Spekulationen. Das liegt auch daran, dass sich Panettiere noch vor ein paar Wochen bestens gelaunt gezeigt hatte. Sie hatte ein fröhliches Schwarz-Weiß-Foto mit dem Fotografen Randall Slavin auf Instagram veröffentlicht und dazu den Kommentar „Gute Zeiten und gute Freunde“ gepostet. (mbr)