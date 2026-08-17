Der überraschende Tod von Hayden Panettiere im Alter von nur 36 Jahren hat nicht nur in Hollywood für große Bestürzung gesorgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach ihrer Todesursache. Schließlich hatte die Schauspielerin erst vor gut zwei Wochen einen fröhlichen Schnappschuss bei Instagram gepostet.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram, wo ihr rund eine Million Menschen folgen, hatte sich Hayden Panettiere zuletzt am 27. Juli zu Wort gemeldet. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt sie lachend an der Seite des Fotografen Randall Slavin. Dazu schrieb sie: „Gute Zeiten und gute Freunde.“ Nach ihrem Tod teilte Slavin den Beitrag erneut in seiner Instagram-Story und nahm mit den Worten Abschied: „Friede sei mit dir, H.“

Im Frühjahr 2026 veröffentlichte sie ihre Autobiografie „This Is Me: A Reckoning“ (zu Deutsch: „Das bin ich: Eine Abrechnung“). Darin gibt sie tiefe Einblicke in ihre Psyche und prangert gleichzeitig die dunkle Seite Hollywoods an.

Letztes Lebenszeichen von Hayden Panettiere: Hollywood-Star lacht mit einem Freund

Obwohl über die Todesursache zu diesem Zeitpunkt nur spekuliert werden kann, rücken Panettieres Tod und ihr Buch mitsamt ihren Anschuldigungen in den Mittelpunkt. In ihrem Bestseller beschreibt die Mutter einer Tochter die Schattenseiten eines Lebens, das früh vor der Kamera begann: ihre Alkoholsucht, Depressionen, Substanzmissbrauch, Gewalt in Beziehungen und den Druck, in der Unterhaltungsindustrie erwachsen zu werden.

Hayden Panettiere nutzte ihre letzten öffentlichen Auftritte vor allem, um anderen Hoffnung zu geben und sie zu ermutigen. In den Monaten vor ihrem Tod, den ihr Vater am Sonntag öffentlich machte, war sie auf Medientour, um ihre Memoiren vorzustellen.

Vater von Hayden Panettiere bestätigte Tod seiner Tochter

Der Vater von Hayden Panettiere bestätigte in der Nacht zu Montag gegenüber dem Sender ABC den Tod seiner Tochter und beschrieb ihn als „tragischen Verlust unserer geliebten Hayden“. In einer offiziellen Stellungnahme würdigte er ihr Vermächtnis und betonte, dass sie während ihres Lebens „unermessliche Liebe und Freude“ zu vielen Menschen gebracht habe – sowohl zu denen, die sie persönlich kannten, als auch zu Millionen von Fernsehzuschauern weltweit.

Wladimir Klitschko und die US-Schauspielerin Hayden Panettiere im Jahr 2010. (Archivfoto) Copyright: picture alliance / dpa

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere waren verlobt

Die 1989 geborene Panettiere begann ihre Karriere bereits im Kindesalter. Neben zahlreichen anderen Rollen war sie unter anderem in den Horror-Franchises „Scream 4“ und „Scream 6“ zu sehen. Bereits mit elf Monaten drehte sie einen Werbespot für eine Spielzeug-Eisenbahn.

Durch ihre Beziehung zu Wladimir Klitschko wurde sie in Deutschland bekannt. Das Paar trennte sich im Jahr 2018 endgültig nach einer mehrjährigen On-off-Beziehung, die 2013 auch zu einer Verlobung geführt hatte. 2014 erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Bisher hat sich der ehemalige Boxweltmeister zu Pnaettieres Tod nicht geäußert. (mbr)