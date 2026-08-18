Der plötzliche Tod seiner früheren Verlobten Hayden Panettiere veranlasst Wladimir Klitschko zu einer ersten öffentlichen Stellungnahme.

Zum Ableben von Hayden Panettiere, der Mutter seiner elf Jahre alten Tochter Kaya, hat sich Wladimir Klitschko nun erstmals zu Wort gemeldet. Der einstige Box-Weltmeister veröffentlichte über Instagram und Facebook eine berührende Mitteilung.

Der 50-Jährige schrieb: „Unsere Familie durchlebt eine Zeit tiefer Erschütterung und Trauer. Die Nachricht von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig. Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen“.

Wladimir Klitschko gedenkt der Mutter seiner Tochter

Die Schauspielerin, die durch Serien wie „Heroes“ und „Nashville“ Bekanntheit erlangte, ist am Wochenende im Alter von 36 Jahren in Greenville, South Carolina, verstorben. Ihre gemeinsame Tochter Kaya wohnt seit einigen Jahren bei ihrem Vater in der Ukraine.

Klitschko hebt hervor: „Hayden war, obwohl sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya. Nichts wird die Zeiten auslöschen, die wir geteilt haben, oder den Platz, den sie in unserem Leben hatte.“

Mit Blick auf seine Tochter Kaya schreibt der Ukrainer: „Ich werde immer mit Respekt über ihre Mutter sprechen und dafür sorgen, dass sie sich an den Menschen erinnert, der sie war.“

Der frühere Weltmeister im Boxen drückt den Eltern, Freunden sowie den Anhängern der Darstellerin sein tiefes Mitgefühl aus. Er ersucht zudem um die Wahrung der Privatsphäre seiner Familie in dieser belastenden Phase. „Ruhe in Frieden, Hayden. Mögest du ewigen Frieden finden. #WeLoveYouHayden“

Obduktionsergebnis von Hayden Panettiere bleibt rätselhaft

Die Auflösung der Beziehung des Paares erfolgte bereits vor einigen Jahren. Das Sorgerecht für die Tochter hatte Hayden im Jahr 2018 an Klitschko übertragen – sie sprach öffentlich über ihre Erfahrungen mit Depressionen und Suchterkrankungen. Die Beziehung zwischen den beiden sei laut ihren eigenen Angaben dennoch weiterhin eng und von Respekt geprägt gewesen.

Inzwischen wurde ein vorläufiges Ergebnis der Autopsie bekannt. Laut dem zuständigen Gerichtsmediziner gibt es keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung oder auf Verletzungen, die den Tod verursacht haben könnten. Panettiere wurde nach einem Herzstillstand entdeckt; sämtliche Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos. Eine definitive Feststellung der Todesursache und -umstände ist noch nicht erfolgt, da zusätzliche Analysen durchgeführt werden. (red)