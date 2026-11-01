Lange Fingernägel, goldene Ringe, freiliegende Knochen und Sehnen: Supermodel Heidi Klum hat sich für ihre diesjährige Halloween-Party in eine gigantische, abgerissene Version ihrer eigenen Hand verwandelt. Auf dem Mittel- und Ringfinger stehend, spuckte sie auf dem roten Teppich vor der Presse in New York auch ein wenig Kunstblut. Ihre eigene linke Hand habe sie zu dem Kostüm inspiriert, sagte sie vor Journalisten.

Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst Meisterwerke der Verwandlungskunst: Heidi trat schon auf als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Der kreative Kopf hinter vielen der Verwandlungen Klums ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch das diesjährige Kostüm geschaffen hat.

Wie jedes Jahr wurde auch vor der diesjährigen Party emsig gerätselt, mit welcher spektakulären Verwandlung Klum dieses Mal überraschen würde.

Zu Klums Halloween-Auftritten gehört normalerweise auch Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu ihrem Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Dieses Jahr ist er nicht dabei. Im Podcast „Kaulitz Hills“ kündigte er gemeinsam mit Bruder Bill bereits vor Wochen an, in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party sein zu können. (dpa/red)